Włochy Ewakuacja Lotniska Chopina, pirotechnicy na miejscu Katarzyna Kędra |

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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- Kilka minut przed 19 policjanci otrzymali informacje o pozostawionym bagażu. Straż graniczna prowadzi teraz rozpoznanie pirotechniczne. Ewakuowano osoby z terminalu odlotów A i B oraz z "Przylotów" przy wejściu A1 - przekazał nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - Wstrzymano również ruch kołowy na "Odlotach". Poruszają się tam jedynie miejskie autobusy - dodał.

Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Również Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że trwa rozpoznanie bagażu. - Część terminala została ewakuowana ze względu na bagaż pozostawiony bez opieki - powiedział.

Ewakuacja Lotniska Chopina Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Nie sprecyzowali, ile osób ewakuowano.