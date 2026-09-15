Ewakuacja Lotniska Chopina, pirotechnicy na miejscu
- Kilka minut przed 19 policjanci otrzymali informacje o pozostawionym bagażu. Straż graniczna prowadzi teraz rozpoznanie pirotechniczne. Ewakuowano osoby z terminalu odlotów A i B oraz z "Przylotów" przy wejściu A1 - przekazał nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - Wstrzymano również ruch kołowy na "Odlotach". Poruszają się tam jedynie miejskie autobusy - dodał.
Również Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że trwa rozpoznanie bagażu. - Część terminala została ewakuowana ze względu na bagaż pozostawiony bez opieki - powiedział.
Nie sprecyzowali, ile osób ewakuowano.
Źródło: tvnwarszawa.pl