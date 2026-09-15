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Włochy

Ewakuacja Lotniska Chopina, pirotechnicy na miejscu

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Ewakuacja Lotniska Chopina
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
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We wtorek wieczorem służby ewakuowały Lotnisko Chopina w Warszawie. Na miejsce wezwano pirotechników, którzy sprawdzają, czy pozostawiony bagaż stwarza zagrożenie.

- Kilka minut przed 19 policjanci otrzymali informacje o pozostawionym bagażu. Straż graniczna prowadzi teraz rozpoznanie pirotechniczne. Ewakuowano osoby z terminalu odlotów A i B oraz z "Przylotów" przy wejściu A1 - przekazał nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. - Wstrzymano również ruch kołowy na "Odlotach". Poruszają się tam jedynie miejskie autobusy - dodał.

Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Również Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że trwa rozpoznanie bagażu. - Część terminala została ewakuowana ze względu na bagaż pozostawiony bez opieki - powiedział.

Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Nie sprecyzowali, ile osób ewakuowano.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Lotnisko Chopina
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