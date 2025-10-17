Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"31-letnia kobieta ignorowała polecenia dowódcy statku powietrznego oraz członków personelu pokładowego, wykazując przy tym agresję słowną wobec obsługi. Pomimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z zasadami obowiązującymi podczas lotu, pasażerka kontynuowała niewłaściwe zachowanie" - podała w komunikacie mjr SG Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zakłócała porządek, dostała mandat

Po wylądowaniu samolotu na Lotnisku Chopina, interweniowali strażnicy graniczni. Wezwali kobietę do podporządkowania się, informując o możliwości zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Podróżna z Niemiec w asyście funkcjonariuszy opuściła pokład.

Następnie została doprowadzono do pomieszczeń Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, gdzie – za naruszenie porządku na pokładzie statku powietrznego – ukarano ją mandatem.