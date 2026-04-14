Wilanów "Zabawa" w kradzież skończyła się przed sądem. Czterech nastolatków z zarzutami Alicja Glinianowicz |

Najpierw dokonali kradzieży pojazdu, a potem porzucili go, zakopując w piasku Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Zdaniem policji, młodzi ludzie najpierw dokonali kradzieży Iveco, którym się poruszali, a następnie porzucili go, zakopując w piasku.

"W trakcie swojej 'zabawy' korzystali również z koparki, którą po użyciu pozostawili w innym miejscu. Podjęli także próbę kradzieży samochodu osobowego marki Chevrolet, jednak tym razem nie byli w stanie uruchomić pojazdu" - podał asp. szt. Marta Haberska, rezczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Sprawą zajęli się policjanci z wilanowskiego komisariatu. Jak ustalili, osobami, które mogły mieć związek z tymi zdarzeniami, byli młodzi mieszkańcy dzielnicy. Zatrzymany został 18- i 15-latek. W ręce policji wpadli następnie kolejni dwaj nastolatkowie: 15-latek i 16-latek.

Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Są zarzuty

Jak przypomniała policja, 18-latek ponosi odpowiedzialność jak osoba dorosła i odpowie przed sądem karnym. Natomiast o dalszym losie dwóch 15-latków i 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.

"Pamiętajmy, że tego typu zachowania, choć przez młodych ludzi często postrzegane jako 'rozrywka' czy 'przygoda', w rzeczywistości są poważnymi przestępstwami. Kradzież pojazdu, jego uszkodzenie czy próby włamania wiążą się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale również z koniecznością naprawienia szkody finansowej, która może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych" - przestrzegła asp. szt. Haberska.

Policja prosi o rozwagę i odpowiedzialność za swoje decyzje. "Presja rówieśników, chęć zaimponowania czy nuda nie mogą być usprawiedliwieniem dla łamania prawa" - dodała policjantka.