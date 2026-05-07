Awaria systemu sterowania w metrze
"Z przyczyn technicznych na stacji Kabaty występują utrudnienia w kursowaniu linii M1. Pociągi kursują na odcinku Młociny -Stokłosy" - poinformował przed godziną 7 ZTM.
Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, przekazała, że na Kabatach doszło do awarii systemu sterowania. - W celu naprawy musimy wyłączyć napięcie i wejść do tunelu - wyjaśniła przedstawicielka metra.
Zamknięte były trzy stacje: Kabaty, Natolin i Imielin.
Naprawa usterki zakończyła się prze godziną 9. Pociągi wróciły na stałą trasę.
