Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"

Dzielnica Ursus w Warszawie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O zdarzeniu poinformowało w mediach społecznościowych WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Jak wskazano, po godzinie 7 w Ursusie siedmiolatek prawdopodobnie zadławił się żelkami i doszło do zatrzymania krążenia. "Walka o jego życie trwała ponad godzinę" - podano.

Pomoc wezwali rodzice dziecka, którzy rano zauważyli, że nie oddycha.

Chłopca nie udało się uratować. Policja przekazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. - Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - informuje aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Warszawa III.

ZOBACZ TAKŻE:

9-latka zakrztusiła się cukierkiem i zmarła. Ratownik przypomina, jak pomóc dziecku w takiej sytuacji Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

OGLĄDAJ: TVN24 HD