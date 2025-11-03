Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"

O zdarzeniu poinformowało w mediach społecznościowych WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. Jak wskazano, po godzinie 7 w Ursusie siedmiolatek prawdopodobnie zadławił się żelkami i doszło do zatrzymania krążenia. "Walka o jego życie trwała ponad godzinę" - podano.
Pomoc wezwali rodzice dziecka, którzy rano zauważyli, że nie oddycha.
Chłopca nie udało się uratować. Policja przekazuje, że był to nieszczęśliwy wypadek. - Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - informuje aspirant Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Warszawa III.
ZOBACZ TAKŻE:
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska