Drogowcy "mobilizują wykonawców". Kolejny odcinek S7 jeszcze w tym roku?

Wizualizacja trasy S7

35 kilometrów drogi krajowej nr 7 na odcinku Płońsk - Czosnów drogowcy podzielili na trzy kontrakty. "Wszystkie zadania polegają na rozbudowie istniejącej drogi do parametrów trasy ekspresowej. Roboty są realizowane przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku" - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

24 października 2025 r. oddano do użytkowania 9,7 kilometra od Czosnowa do Modlina. Kierowcy mają tam do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Trwają prace na dwóch fragmentach: Płońsk Południe - Załuski (12,9 km) i Załuski - Modlin (12 km). Obecnie układana jest tam nawierzchnia, a także wykonywane są prace brukarskie. Toczą się roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia.

Jak podają drogowcy, fragment Płońsk Południe - Załuski wykonany jest w 88 procentach, a Załuski - Modlin w 96.

"W procedowaniu są roszczenia wykonawców tych dwóch odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną jeszcze w tym roku" - zapewniają.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 mld zł. Dofinansowanie to nieco ponad 1,2 mld zł.

Kolejny odcinek w pierwszym kwartale

Wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dziewięciokilometrowego odcinka pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Prace będą mogły rozpocząć się po uzyskaniu decyzji ZRID, w I kwartale 2026 r.

"W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, który oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych" - dodają drogowcy.

Projekt ostatniego powstaje

Dla ostatniego odcinka, z Kiełpina do Warszawy (12,9 km), przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID.

"Działamy zgodnie z harmonogramem i odbiór dokumentacji planujemy w II kwartale 2026 r. Ten odcinek będzie budowany przez wykonawcę, którego wyłonimy w przetargu ogłoszonym po uzyskaniu decyzji ZRID" - zapowiadają.

Jako realny termin oddania trasy S7 przedstawiciele GDDKiA wskazali 2032 rok. Po zrealizowaniu odcinka od Kiełpina do łącznicy z trasą S8 kierowcy będą mieli do dyspozycji 332 kilometrów drogi ekspresowej aż do węzła Gdańsk Południe. Oznacza to, że z Warszawy do Gdańska kierowcy dojadą w niecałe trzy godziny.

Planowany przebieg trasy S7 przez Warszawę

