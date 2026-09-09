Targówek Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą Alicja Glinianowicz |

Wypadek motocyklisty na trasie S8 Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę przed godziną 8 rano. Na trasie S8 na wysokości ulicy Łabiszyńskiej miało miejsce zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych - Skody i Forda oraz motocyklisty - powiedziała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie motocyklisty z autem Zderzenie motocyklisty z autem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Zderzenie motocyklisty z autem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Zderzenie motocyklisty z autem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Zderzenie motocyklisty z autem Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło przy próbie zmiany pasa ruchu przez kierującego Skodą. Wówczas Skoda zderzyła się z motocyklem, a później uderzyła w Forda - opisała prawdopodobny przebieg zdarzenia policjantka.

Motocyklista został ranny i trafił do szpitala. Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu.