Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
- Zgłoszenie otrzymaliśmy chwilę przed godziną 8 rano. Na trasie S8 na wysokości ulicy Łabiszyńskiej miało miejsce zdarzenie z udziałem dwóch samochodów osobowych - Skody i Forda oraz motocyklisty - powiedziała nam podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Zderzenie motocyklisty z autem
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło przy próbie zmiany pasa ruchu przez kierującego Skodą. Wówczas Skoda zderzyła się z motocyklem, a później uderzyła w Forda - opisała prawdopodobny przebieg zdarzenia policjantka.
Motocyklista został ranny i trafił do szpitala. Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu.
Źródło: tvnwarszawa.pl