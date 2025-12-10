Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Targówek

Pijany mężczyzna zaatakował ratowników medycznych

62-latek został zatrzymany
Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni
62-latek zaatakował ratowników, gdy udzielali mu pomocy medycznej. Był pijany. Wydmuchał dwa promile. Został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty.

Kilka dni temu, policjanci z Pragi-Północ interweniowali w okolicy stacji metra przy ulicy Kondratowicza. "Ze zgłoszenia wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna upadł w metrze, a gdy ratownicy medyczni udzielali mu pomocy w karetce, zaatakował ich. Był agresywny, jednego z ratowników szarpał i uderzył, innych obrzucał wulgaryzmami" - opisała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W interwencji brali udział również policjanci z komisariatu Metra. 

Funkcjonariusze z Pragi-Północ, razem z załogą karetki przejechali do szpitala. Gdy 62-latek został opatrzony, zatrzymali go.

62-latek został zatrzymany
62-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VI

Wydmuchał dwa promile

"Badanie trzeźwości wykazało, że miał prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu" - przekazała Onyszko.

Gdy wytrzeźwiał w policyjnym areszcie, policjanci z komisariatu na Targówku doprowadzili go na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam usłyszał zarzuty za znieważenie ratowników medycznych i naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich, czyli odpowiednio z art. 226. § 1. kodeksu karnego i art. 222. § 1. Kodeksu karnego.

Prokurator zastosował wobec 62-latka policyjny dozór.

62-latek został zatrzymany
62-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VI

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawieRatownicy medyczniRatownik MedycznyAlkohol
Czytaj także:
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
Za pieniądze legalizowali pobyt cudzoziemców w Polsce. 24 zatrzymanych, 1,5 tysiąca zarzutów
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
Ochota
Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek
Okolice
Rusiec
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
Okolice
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
Okolice
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Nie żyje pieszy potrącony przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich
Funkcjonariusze kontrolują przewoźnika
Wozili pasażerów. W Polsce byli nielegalnie
Praga Północ
Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki
Pięciolatek wymknął się mamie i ruszył w podróż autobusem
Włochy
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Brejza kontra Kaczyński. Prezes nie stawił się w sądzie
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
Praga Północ
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
Żoliborz
Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku
Okolice
O krok od tragedii
Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę
Ursynów
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
Okolice
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
Okolice
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir zablokował ważną trasę
Okolice
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
Komunikacja
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
Komunikacja
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
Okolice
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Okolice
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
Praga Południe
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
Białołęka
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Okolice
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki