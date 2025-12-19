Wyciek substancji ropopochodnej w Porcie Czerniakowskim

Zgłoszenie o wycieku substancji ropopochodnej do Wisły na wysokości Portu Czerniakowskiego strażacy otrzymali kilka minut po godzinie 11.
- Wstępne badania wykazały, że prawdopodobnie jest to olej mineralny. Na ten moment nie ustalono źródła wycieku - poinformował aspirant sztabowy Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Strażak wyjaśnił, że trwa zbieranie substancji do pojemników. - Akcja jest w toku. Na miejscu jest 12 samochodów straży pożarnej, w tym grupa chemiczna - przekazał.
