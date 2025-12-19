Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Wyciek substancji ropopochodnej w Porcie Czerniakowskim

W Porcie Czerniakowskim nad Wisłą doszło do wycieku substancji ropopochodnej. Trwa akcja jej usuwania. Ze wstępnych ustaleń strażaków wynika, że prawdopodobnie jest to olej mineralny.

Zgłoszenie o wycieku substancji ropopochodnej do Wisły na wysokości Portu Czerniakowskiego strażacy otrzymali kilka minut po godzinie 11.

- Wstępne badania wykazały, że prawdopodobnie jest to olej mineralny. Na ten moment nie ustalono źródła wycieku - poinformował aspirant sztabowy Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak wyjaśnił, że trwa zbieranie substancji do pojemników. - Akcja jest w toku. Na miejscu jest 12 samochodów straży pożarnej, w tym grupa chemiczna - przekazał.

