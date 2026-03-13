Śródmieście

"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia

Wystawa Aleksandry Batury
Źródło: materiały prasowe
Czym jest dom dla współczesnego człowieka? To pytanie znalazło się w centrum wystawy wielkoformatowych obrazów Aleksandry Batury w Muzeum Wolnej Białorusi.

Seria wielkoformatowych obrazów stanowi próbę zwizualizowania przestrzeni, atmosfery, skojarzeń, wspomnień, nieoczywistych uczuć i emocji związanych z domem - zarówno w znaczeniu metaforycznym, jak i konkretnego miejsca. Wystawa "Dom, którego nie widać" to malarska interpretacja pojęcia "dom".

"Spójna z wypowiedzią autorki instalacja dźwiękowa, potęguje wrażenia w odbiorze wystawy. Autorka przechodzi od osobistych, sięgających wczesnego dzieciństwa, budujących tożsamość, związanych z rodziną, pamięcią, zmianą miejsc doświadczeń, do ogólnoludzkich, wiecznie istniejących, a teraz szczególnie aktualnych problemów uchodźstwa, emigracji, samotności, wyobcowania" - czytamy w opisie wystawy.

Wystawa Aleksandry Batury
Źródło: materiały prasowe

Autorka odwołuje się do Warszawy, miasta z którego pochodzą jej dziadkowie i w którym sama się osiedliła oraz do swoich korzeni na Suwalszczyźnie, pograniczu Polski, Litwy i Białorusi. "Podejmuje refleksję nad tym, czym jest dom dla współczesnego człowieka. Również w kontekście przymusowej migracji, wykorzenienia, a także relacji z naturą" - czytamy w zapowiedzi.

Wystawie "Dom, którego nie widać" towarzyszy instalacja dźwiękowa, zrealizowana z twórcą słuchowisk radiowych Piotrem Skotnickim. Instalacja została zmontowana z odgłosów zarejestrowanych w warszawskim mieszkaniu autorki oraz w Pałacu Brzozowskich - XIX-wiecznej rezydencji, gdzie mieszczą się obecnie przestrzenie biurowe, galeria sztuki oraz mieszkania.

Wystawa w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Wolnej Białorusi przy ul. Foksal 11 potrwa do 20 marca. W sobotę w ramach wydarzenia towarzyszącego odbędzie się koncert Pawła Szamburskiego i Michała Małoty (godz. 18). W piątek na finisażu zagra DJ Tom Es.

Wystawa Aleksandry Batury
Źródło: materiały prasowe

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: materiały prasowe

Czytaj także:
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Przesyłki z mechanizmem samozapłonu. Oskarżeni o sabotaż
Okolice
Pociski i amunicja znalezione u 22-latka
Miał w domu arsenał. Weszli pirotechnicy. Ewakuacja sąsiadów, odwołane lekcje
Okolice
Zdarzenie zauważył operator miejskiego monitoringu
Środkiem jezdni wiózł kobietę w sklepowym wózku
Okolice
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na lotnisku. W środku siatkarze Resovii
Włochy
Pożar na Bielanach
Pożar traw. Ogień przeniósł się na budynek
Bielany
Zderzenie na skrzyżowaniu Wawelskiej i Grójeckiej
Zjechał na chodnik, uderzył w budynek
Ochota
Aleja Centralna, wizualizacja
Elegancka aleja zamiast krzywego chodnika
Śródmieście
Zatrzymany grafficiarz
Pomazali pociąg metra. Zarzuty dla grafficiarzy
Bielany
Zderzenie dwóch aut na S2
Kolizja, urwane koło, wielki korek i pijany kierowca
Okolice
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił
Praga Północ
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia
Białołęka
Pożar mężczyzny w Pionkach
"Chciał spalić trawę lub śmieci, ale stracił kontrolę nad ogniem". Nie żyje
Okolice
Z cysterny wyciekało mleko
Jechał na łysych oponach cysterną, z której wyciekało mleko
Okolice
Plac Szembeka, Warszawa (2013)
Strażnik miejski zmarł podczas interwencji
Praga Południe
Dąb szypułkowy, który "zagrał" w grze "Wiedźmin 3"
Dąb z "Wiedźmina" pomnikiem przyrody
Praga Północ
Bemowski Bieg BeMore 5K w 2025 roku
Impreza biegowa i budowa sygnalizacji. Weekend z utrudnieniami
Bemowo
20 punktów karnych trafiło na konto 51-latki
Widziała jeden patrol, drugi ją zaskoczył. 20 punktów karnych za wyprzedzanie
Okolice
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Dolewała znajomej z pracy żrące chemikalia do herbaty. Jest wyrok
Śródmieście
Adam C. - wiceburmistrz Pragi Południe
Były wiceburmistrz Pragi Południe oskarżony. Grozi mu dziesięć lat więzienia
Praga Południe
Jest zielone światło do budowy S7 Czosnów-Kiełpin
Trzy pasy zamiast dwóch. Rozbudują wjazd do Warszawy
Okolice
Powstaje mural w nowym przejściu podziemnym na stacji Warszawa Gdańska
Kończą budowę podziemnego przejścia. Ściany ozdobią murale
Śródmieście
Pożar w garażu galerii handlowej w Warszawie
Pożar w garażu galerii handlowej i ewakuacja blisko 200 osób
Targówek
Pędził ponad 200 km/h Al. Jerozolimskimi
Pędził ponad 200 kilometrów na godzinę Alejami Jerozolimskimi
Włochy
Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu
Cisza alkoholowa w Warszawie. Radni zdecydowali
Śródmieście
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Wicenaczelnik w śródmiejskiej komendzie aresztowany. Podejrzenia korupcyjne
Śródmieście
Wieżowiec Intraco
"Nie reprezentuje wartości historycznych". Jest decyzja w sprawie Intraco
Śródmieście
Ośrodek Namysłowska po modernizacji - wizualizacja
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Jest umowa na budowę
Praga Północ
Budowa linii tramwajowej do Dworca Zachodniego
Zamkną Białobrzeską, autobusy zmienią trasy
Ochota
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie
Okolice
Strzykawki i igły znalezione w Rembertowie
Igły i strzykawki na osiedlowym trawniku
Rembertów
Zwiń opisWięcej
