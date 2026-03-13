"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia

Wystawa Aleksandry Batury Źródło: materiały prasowe

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Seria wielkoformatowych obrazów stanowi próbę zwizualizowania przestrzeni, atmosfery, skojarzeń, wspomnień, nieoczywistych uczuć i emocji związanych z domem - zarówno w znaczeniu metaforycznym, jak i konkretnego miejsca. Wystawa "Dom, którego nie widać" to malarska interpretacja pojęcia "dom".

"Spójna z wypowiedzią autorki instalacja dźwiękowa, potęguje wrażenia w odbiorze wystawy. Autorka przechodzi od osobistych, sięgających wczesnego dzieciństwa, budujących tożsamość, związanych z rodziną, pamięcią, zmianą miejsc doświadczeń, do ogólnoludzkich, wiecznie istniejących, a teraz szczególnie aktualnych problemów uchodźstwa, emigracji, samotności, wyobcowania" - czytamy w opisie wystawy.

Autorka odwołuje się do Warszawy, miasta z którego pochodzą jej dziadkowie i w którym sama się osiedliła oraz do swoich korzeni na Suwalszczyźnie, pograniczu Polski, Litwy i Białorusi. "Podejmuje refleksję nad tym, czym jest dom dla współczesnego człowieka. Również w kontekście przymusowej migracji, wykorzenienia, a także relacji z naturą" - czytamy w zapowiedzi.

Wystawie "Dom, którego nie widać" towarzyszy instalacja dźwiękowa, zrealizowana z twórcą słuchowisk radiowych Piotrem Skotnickim. Instalacja została zmontowana z odgłosów zarejestrowanych w warszawskim mieszkaniu autorki oraz w Pałacu Brzozowskich - XIX-wiecznej rezydencji, gdzie mieszczą się obecnie przestrzenie biurowe, galeria sztuki oraz mieszkania.

Wystawa w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Wolnej Białorusi przy ul. Foksal 11 potrwa do 20 marca. W sobotę w ramach wydarzenia towarzyszącego odbędzie się koncert Pawła Szamburskiego i Michała Małoty (godz. 18). W piątek na finisażu zagra DJ Tom Es.

Opracowała Katarzyna Kędra