Astronauta ruszył w trasę po uczelniach. Na start wykład na Politechnice Warszawskiej

Spotkanie z astronautą, który jako jedyny Polak dotarł na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), odbyło się w środę w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego powitał rektor profesor Krzysztof Zaremba, przypominając, że PW to najlepsza uczelnia techniczna w Polsce.

- Lotnictwo i kosmonautyka są w Politechnice Warszawskiej obecne od wielu lat. Mamy popularny niezwykle w tej chwili kierunek lotnictwo i kosmonautyka - w tym roku, chyba dzięki panu Sławoszowi, mieliśmy o 30 procent więcej kandydatów niż w roku poprzednim - poinformował prof. Zaremba.

"To do was będzie należała przyszłość"

Astronauta - owacyjnie przyjęty przez studentów - podczas wykładu inaugurującego trasę IGNIS opowiadał o pierwszej polskiej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną i prezentował zdjęcia z przygotowań do startu, pobytu w kosmosie i pierwszych chwil po lądowaniu. Zdradził, jakie "rytuały" mają astronauci przed startem, jak wyglądają posiłki na ISS albo jakie światło jest włączane na stacji, kiedy jej mieszkańcy idą spać. Zachęcał też młodych ludzi, żeby nie bali się marzeń i ambicji, które mogą ich kiedyś doprowadzić w kosmos.

- To do was będzie należała przyszłość - powiedział dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Uznańskiemu-Wiśniewskiemu towarzyszyli naukowcy - autorzy dwóch z 13 eksperymentów, które Polak prowadził w kosmosie. Doktor Małgorzata Stępińska z Wojskowej Akademii Technicznej opowiadała o projekcie "Human Gut Microbiota" poświęconym mikrobiocie jelitowej człowieka w warunkach mikrograwitacji, a doktor inżynier Marcin Patecki z Sigma Labs o detektorze promieniowania kosmicznego powstałym w ramach projektu "RadMon-on-ISS".

Uznański-Wiśniewski o dzieleniu się wiedzą ze studentami

Na konferencji prasowej po wykładzie Uznański-Wiśniewski przyznał, że rola wykładowcy jest dla niego naturalna. - Zawsze lubiłem dzielić się swoją wiedzą, dzieliłem się swoją wiedzą przez całe życie. Jeszcze jako żeglarz uczyłem żeglarstwa, jako pracownik CERN-u - w moim zespole przewinęło się około 20-30 magistrantów, doktorantów, młodych studentów - opowiadał.

Astronauta przyznał, iż zaskoczyło go, jak trudno przekonać Polaków, że misja IGNIS była ogromnym sukcesem dla całego naszego kraju. - Być może w pewnym sensie (wynika to z - przyp. red.) braku wystarczającej komunikacji i edukacji wewnątrz Polski, żebyśmy rzeczywiście mogli poczuć ten sukces międzynarodowy. Natomiast kiedykolwiek bym nie rozmawiał z jakimkolwiek partnerem konsorcjum Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z dużą międzynarodową agencją kosmiczną - zawsze dostaję ogromne gratulacje za to, co osiągnęła Polska - podkreślił.

Jak powiedział, podczas trasy po uczelniach chce być również reprezentantem polskiej nauki i technologii. - Oprócz bycia naukowcem jestem inżynierem przede wszystkim. Całe moje życie spędziłem na projektach wdrożeniowych do przemysłu. Czy praca magisterska, czy praca doktorska, czy projekty wdrożeniowe w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych to były realizowane później produkcje bezpośrednio z przemysłem. (…) Postrzegam swoją rolę jako takiego łącznika pomiędzy nauką, badaniami naukowymi (…) a technologią wdrażaną na skalę przemysłową - stwierdził.

Z ISS na polskie uczelnie

Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z pierwszą polską misją technologiczno-naukową na Międzynarodową Stację Kosmiczną IGNIS. Trasa "IGNIS - Polska sięga gwiazd" potrwa do 19 grudnia. W tym czasie Sławosz Uznański-Wiśniewski spotka się ze studentami w 16 miastach.

Jako następne (17 października) astronauta odwiedzi Łódzki Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką - uczelnię, na której zdobył tytuł magistra.

Szczegóły trasy można znaleźć na stronie misji IGNIS i w portalach społecznościowych organizatorów wydarzenia.

Drugi Polak w kosmosie

Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS. Misja Ax-4 z jego udziałem rozpoczęła się 25 czerwca.

Poza Polakiem wzięli w niej udział: Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla. Załoga Ax-4 spędziła na ISS 18 dni, a w kosmosie w sumie 20 dni (łącznie z podróżą na i z ISS). Na Ziemię astronauci wrócili 15 lipca.

