115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej

Sadzenie drzew na Marszałkowskiej Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na odcinku Marszałkowskiej między Królewską a Świętokrzyską wiązy Fiorente mają stworzyć efektowny zielony tunel, a na dole zostaną obsadzone irgą błyszczącą i bylinami. Wybrano gatunek o umiarkowanym wzroście, by korony nie rozrosły się na trakcję tramwajową z jednej strony i obszar jezdni z drugiej.

Nocą sadzą drzewa Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: S.Pulcyn / UM Warszawa Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: S.Pulcyn / UM Warszawa Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: S.Pulcyn / UM Warszawa Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: S.Pulcyn / UM Warszawa Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: S.Pulcyn / UM Warszawa Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Marszałkowska zielona i rowerowa

- Koncentrujemy się na sadzeniu drzew wzdłuż Marszałkowskiej, ale trwają tam również prace przy budowie drogi dla rowerów, jak i remontu chodników (po wschodniej stornie - red.). Sadzenie odbywa się nocą, by nie utrudniać ruchu, ale także z uwagi na konieczność wyłączania trakcji. Jeszcze kilka-kilkanaście dni ten proces będzie trwał - mówił w środę podczas spotkania z dziennikarzami Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Ponadto wzdłuż Marszałkowskiej, ale już przy chodnikach, będą sadzone w najbliższym czasie również 44 lipy srebrzyste, które uzupełnią istniejące szpalery.

- Staramy się dobierać drzewa największe, które dają efekt od razu po posadzeniu tak, żebyśmy w ciągu kilku lat mieli poczucie, że te drzewa były z nami od zawsze, jak było w przypadku placu pięciu rogów - wyjaśniał.

Sadzenie drzew trwa także na części placu Bankowego po stronie tzw. błękitnego wieżowca (platany, klony, jesiony i czereśnia ptasia) i na św. Wincentego, gdzie stworzą one "zieloną ścianę" przy buspasie. Zazielenia się również rejon Złotej i Zgody, stan zaawansowania prac w tym rejonie dyrektor Puchalski ocenił na 70 procent.

Remontowe przyspieszenie

Środowe spotkanie było poświęcone przede wszystkim podsumowaniu ubiegłorocznych inwestycji.

W 2025 roku ZDM zrealizował blisko 80 frezowań jezdni za 160 milionów złotych, co przełożyło się na 46 kilometrów nowych jezdni (to około 6 procent dróg pozostających w gestii ZDM). Dla porównania w latach 2021-2024 średnia długość wyremontowanych w trybie weekendowym dróg wynosiła zaledwie 20 kilometrów.

Łukasz Puchalski wyjaśniał, że tylko część remontów została wykonana siłami miasta, czyli Zarządu Remontu i Konserwacji Dróg. Miejska jednostka nie byłaby w stanie sama zrealizować tak dużej liczby zadań.

– Posiłkujemy się podmiotami zewnętrznymi, w tym roku nawet w zdecydowanej większości – przyznał Puchalski. Wszyscy pracownicy ZRiKD mają umowy o pracę, dlatego mogą pracować maksymalnie trzy weekendy w miesiącu. Stąd decyzja o przeprowadzeniu niektórych frezowanek w środku tygodnia, co krytykowała część kierowców. – A z kwerendy przepisów na przyszły rok wynika, że to będą już tylko dwa weekendy w miesiącu – zauważył.

Inwestycje drogowe w 2025 roku Remonty ZDM zrealizowane w 2025 roku Źródło: ZDM Prace na chodnikach w 2025 roku Źródło: ZDM Poprawa bezpieczeństwa, realizacje w 2025 roku Źródło: ZDM Inwestycje rowerowe w 2025 roku Źródło: ZDM

Milionowe oszczędności na oświetleniu

Drogowcy kontynuują też wielką wymianę opraw w ulicznych latarniach na ledy typu SAVA. Program jest zrealizowany w 88 procentach (do wymiany pozostały głównie lampy w parkach i na Starym Mieście). Według wyliczeń drogowców, daje on 49 milionów złotych oszczędności rocznie. Tymczasem łączny i rozłożony na lata koszt wymiany opraw wyniósł 70 milionów złotych.

ZDM pracuje nad poprawą bezpieczeństwa - budowane są azyle, ronda, wyniesienia, progi zwalniające, esowania i sygnalizacje świetlne. Łukasz Puchalski pochwalił się zmianami w 182 lokalizacjach, które w audycie bezpieczeństwa dostały najniższe noty. W 127 takich miejscach inwestycje mają status w realizacji albo w przygotowaniu. Na czarnej liście pozostaje jeszcze 60 takich miejsc.

Od początku roku powstało 45 kilometrów infrastruktury dla rowerzystów, 17 kilometrów jest w budowie. Poza tym wyremontowano 7 kilometrów ścieżek, a 15 kilometrów jest w trakcie przebudowy lub remontu, co – jak podali drogowcy – jest wartością rekordową.

100 nowych skrzyżowań w systemie

Szef stołecznych drogowców przypomniał też o podpisaniu umowy na obsługą i unowocześnienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w latach 2026-2031.

- To nie będzie tylko utrzymanie systemu. Zaczniemy wymieniać elementy z pierwszych czasów wdrożenia, które mają ponad 20 lat – zapowiedział Łukasz Puchalski. Wymiana słupów, kabli i detektorów obejmie 50 skrzyżowań.

Do systemu, który dziś obejmuje 480 najważniejszych skrzyżowań, zostanie dodanych 100 kolejnych. Przy placu Starynkiewicz ma powstać Centrum Sterowania Ruchem i całodobową obsadą operatorów, którzy mają reagować na nagłe sytuacje. – Chcemy przygotować automatyczny system dla okolic Stadionu Narodowego tak, aby (w trakcie imprez red.) działać bardziej operacyjnie, mniej poprzez służby – zapowiedział Puchalski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki