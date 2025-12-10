Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej

Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
Sadzenie drzew na Marszałkowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nie 101 jak początkowo planowano, ale 115 drzew zostanie zasadzonych między torowiskiem a jezdniami ulicy Marszałkowskiej. W nocy z wtorku na środę posadzono osiem wiązów. Drogowcy stawiają na duże drzewa, żeby efekt był szybko widoczny.

Na odcinku Marszałkowskiej między Królewską a Świętokrzyską wiązy Fiorente mają stworzyć efektowny zielony tunel, a na dole zostaną obsadzone irgą błyszczącą i bylinami. Wybrano gatunek o umiarkowanym wzroście, by korony nie rozrosły się na trakcję tramwajową z jednej strony i obszar jezdni z drugiej.

Nocą sadzą drzewa
Marszałkowska zielona i rowerowa

- Koncentrujemy się na sadzeniu drzew wzdłuż Marszałkowskiej, ale trwają tam również prace przy budowie drogi dla rowerów, jak i remontu chodników (po wschodniej stornie - red.). Sadzenie odbywa się nocą, by nie utrudniać ruchu, ale także z uwagi na konieczność wyłączania trakcji. Jeszcze kilka-kilkanaście dni ten proces będzie trwał - mówił w środę podczas spotkania z dziennikarzami Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Ponadto wzdłuż Marszałkowskiej, ale już przy chodnikach, będą sadzone w najbliższym czasie również 44 lipy srebrzyste, które uzupełnią istniejące szpalery.

- Staramy się dobierać drzewa największe, które dają efekt od razu po posadzeniu tak, żebyśmy w ciągu kilku lat mieli poczucie, że te drzewa były z nami od zawsze, jak było w przypadku placu pięciu rogów - wyjaśniał.

Sadzenie drzew trwa także na części placu Bankowego po stronie tzw. błękitnego wieżowca (platany, klony, jesiony i czereśnia ptasia) i na św. Wincentego, gdzie stworzą one "zieloną ścianę" przy buspasie. Zazielenia się również rejon Złotej i Zgody, stan zaawansowania prac w tym rejonie dyrektor Puchalski ocenił na 70 procent.

Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy
Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy

Piotr Bakalarski

Remontowe przyspieszenie

Środowe spotkanie było poświęcone przede wszystkim podsumowaniu ubiegłorocznych inwestycji.

W 2025 roku ZDM zrealizował blisko 80 frezowań jezdni za 160 milionów złotych, co przełożyło się na 46 kilometrów nowych jezdni (to około 6 procent dróg pozostających w gestii ZDM). Dla porównania w latach 2021-2024 średnia długość wyremontowanych w trybie weekendowym dróg wynosiła zaledwie 20 kilometrów.

Łukasz Puchalski wyjaśniał, że tylko część remontów została wykonana siłami miasta, czyli Zarządu Remontu i Konserwacji Dróg. Miejska jednostka nie byłaby w stanie sama zrealizować tak dużej liczby zadań.

– Posiłkujemy się podmiotami zewnętrznymi, w tym roku nawet w zdecydowanej większości – przyznał Puchalski. Wszyscy pracownicy ZRiKD mają umowy o pracę, dlatego mogą pracować maksymalnie trzy weekendy w miesiącu. Stąd decyzja o przeprowadzeniu niektórych frezowanek w środku tygodnia, co krytykowała część kierowców. – A z kwerendy przepisów na przyszły rok wynika, że to będą już tylko dwa weekendy w miesiącu – zauważył.

Milionowe oszczędności na oświetleniu

Drogowcy kontynuują też wielką wymianę opraw w ulicznych latarniach na ledy typu SAVA. Program jest zrealizowany w 88 procentach (do wymiany pozostały głównie lampy w parkach i na Starym Mieście). Według wyliczeń drogowców, daje on 49 milionów złotych oszczędności rocznie. Tymczasem łączny i rozłożony na lata koszt wymiany opraw wyniósł 70 milionów złotych.

ZDM pracuje nad poprawą bezpieczeństwa - budowane są azyle, ronda, wyniesienia, progi zwalniające, esowania i sygnalizacje świetlne. Łukasz Puchalski pochwalił się zmianami w 182 lokalizacjach, które w audycie bezpieczeństwa dostały najniższe noty. W 127 takich miejscach inwestycje mają status w realizacji albo w przygotowaniu. Na czarnej liście pozostaje jeszcze 60 takich miejsc.

Od początku roku powstało 45 kilometrów infrastruktury dla rowerzystów, 17 kilometrów jest w budowie. Poza tym wyremontowano 7 kilometrów ścieżek, a 15 kilometrów jest w trakcie przebudowy lub remontu, co – jak podali drogowcy – jest wartością rekordową.

100 nowych skrzyżowań w systemie

Szef stołecznych drogowców przypomniał też o podpisaniu umowy na obsługą i unowocześnienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w latach 2026-2031.

- To nie będzie tylko utrzymanie systemu. Zaczniemy wymieniać elementy z pierwszych czasów wdrożenia, które mają ponad 20 lat – zapowiedział Łukasz Puchalski. Wymiana słupów, kabli i detektorów obejmie 50 skrzyżowań.

Do systemu, który dziś obejmuje 480 najważniejszych skrzyżowań, zostanie dodanych 100 kolejnych. Przy placu Starynkiewicz ma powstać Centrum Sterowania Ruchem i całodobową obsadą operatorów, którzy mają reagować na nagłe sytuacje. – Chcemy przygotować automatyczny system dla okolic Stadionu Narodowego tak, aby (w trakcie imprez red.) działać bardziej operacyjnie, mniej poprzez służby – zapowiedział Puchalski.

Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Inwestycje w WarszawieDrzewa
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
