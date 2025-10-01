"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo

Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Jak podkreśliło w komunikacie biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, rekonstrukcja historycznej dekoracji fasady kamienicy stała się jednym z najbardziej oczekiwanych projektów konserwatorskich ostatnich lat. "Budynek przy ulicy Koszykowej 30 długo stał obłupany z dawnych dekoracji, prezentując ceglaną elewację" - podał we wpisie w mediach społecznościowych Stołeczny Konserwator Zabytków.

W 2022 roku zlecono projekt remontu elewacji od strony ulicy Koszykowej, uwzględniający pełną rekonstrukcję historycznego wystroju. Odtworzono ją na podstawie zdjęć archiwalnych, analiz i badań. Ze względu na wysokie koszty zdecydowano się podzielić prace na etapy.

Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej Kamienica przy ulicy Koszykowej przed remontem Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków I etap remontu kamienicy przy ulicy Koszykowej Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Prace konstrukcyjne

Pierwszy etap remontu rozpoczęto w 2023 roku. Skupiono się na robotach konstrukcyjnych. Wzmocniono nadproża, przemurowano zniszczone fragmenty ścian. Konserwację przeszły stalowe elementy. Odtworzono także część gzymsów i prostych detali. "W wyniku podjętych działań, w 2024 roku przyznano refundację kosztów w wysokości 285 600 złotych ze środków budżetu Warszawy" - przekazało w komunikacie biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Odtwarzane są detale Odtworzony kapitel Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Odtworzony kapitel Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook Odtworzony krotoszyn Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Drugi etap realizowany jest w 2025 roku. Prace wsparło miasto kwotą 384 000 złotych, co stanowi blisko 60 procent kosztów. Koncentrują się na rekonstrukcji dekoracji sztukatorskiej I i II piętra. "Montowane są girlandy, wieńce, wsporniki i półkolumny, a fragmenty ścian licowane są płytkami klinkierowymi. Ostatnia kondygnacja została zabezpieczona tymczasowo – w przyszłości przewidziano odtworzenie murowanych zwieńczeń z początku XX wieku" - wymieniło biuro. Jak doprecyzował Stołeczny Konserwator Zabytków, zwieńczenia te będą miały postać łuków i trójkątnych szczytów.

Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2025 roku.

Kolejna warszawska kamienica odzyskuje historyczną elewację. 👏Budynek przy ul. Koszykowej 30 długo stał obłupany z... Posted by Stołeczny Konserwator Zabytków on Tuesday, September 30, 2025

Pochodzi z końca XIX wieku

Kamienica przy ulicy Koszykowej 30 została zaprojektowana przez Stefana Szyllera w latach 1897–1898. Pierwotnie wyróżniała się bogatym wystrojem architektonicznym.

Przed II wojną światową została nadbudowana o jedno piętro, które utracono w 1944 roku wraz z murowanymi szczytami. "W latach 60. XX wieku skuto całą dekorację elewacji, pozostawiając jedynie kamienne balkony – częściowo odrestaurowane w 2014 roku" - podało biuro Stołecznego Konserwatora.