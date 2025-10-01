Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Śródmieście

"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo

Odtworzony kapitel
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Kamienica przy Koszykowej w latach 60. XX wieku straciła całą dekorację elewacji. Teraz krok po kroku ją odzyskuje. Odrestaurowano balkony, a na fasadę wrócił tynk i część wystroju. Na I i II piętro powracają detale sztukatorskie i płytki klinkierowe. Zaplanowano też rekonstrukcję murowanego zwieńczenia ostatniej kondygnacji.

Jak podkreśliło w komunikacie biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, rekonstrukcja historycznej dekoracji fasady kamienicy stała się jednym z najbardziej oczekiwanych projektów konserwatorskich ostatnich lat. "Budynek przy ulicy Koszykowej 30 długo stał obłupany z dawnych dekoracji, prezentując ceglaną elewację" - podał we wpisie w mediach społecznościowych Stołeczny Konserwator Zabytków.

W 2022 roku zlecono projekt remontu elewacji od strony ulicy Koszykowej, uwzględniający pełną rekonstrukcję historycznego wystroju. Odtworzono ją na podstawie zdjęć archiwalnych, analiz i badań. Ze względu na wysokie koszty zdecydowano się podzielić prace na etapy.

Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Kamienica przy ulicy Koszykowej przed remontem
Kamienica przy ulicy Koszykowej przed remontem
Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
I etap remontu kamienicy przy ulicy Koszykowej
I etap remontu kamienicy przy ulicy Koszykowej
Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Prace konstrukcyjne

Pierwszy etap remontu rozpoczęto w 2023 roku. Skupiono się na robotach konstrukcyjnych. Wzmocniono nadproża, przemurowano zniszczone fragmenty ścian. Konserwację przeszły stalowe elementy. Odtworzono także część gzymsów i prostych detali. "W wyniku podjętych działań, w 2024 roku przyznano refundację kosztów w wysokości 285 600 złotych ze środków budżetu Warszawy" - przekazało w komunikacie biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Odtwarzane są detale
Odtworzony kapitel
Odtworzony kapitel
Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Odtworzony kapitel
Odtworzony kapitel
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook
Odtworzony krotoszyn
Odtworzony krotoszyn
Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Remont kamienicy przy ulicy Koszykowej
Źródło: Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Drugi etap realizowany jest w 2025 roku. Prace wsparło miasto kwotą 384 000 złotych, co stanowi blisko 60 procent kosztów. Koncentrują się na rekonstrukcji dekoracji sztukatorskiej I i II piętra. "Montowane są girlandy, wieńce, wsporniki i półkolumny, a fragmenty ścian licowane są płytkami klinkierowymi. Ostatnia kondygnacja została zabezpieczona tymczasowo – w przyszłości przewidziano odtworzenie murowanych zwieńczeń z początku XX wieku" - wymieniło biuro. Jak doprecyzował Stołeczny Konserwator Zabytków, zwieńczenia te będą miały postać łuków i trójkątnych szczytów.

Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2025 roku.

Pochodzi z końca XIX wieku

Kamienica przy ulicy Koszykowej 30 została zaprojektowana przez Stefana Szyllera w latach 1897–1898. Pierwotnie wyróżniała się bogatym wystrojem architektonicznym.

Przed II wojną światową została nadbudowana o jedno piętro, które utracono w 1944 roku wraz z murowanymi szczytami. "W latach 60. XX wieku skuto całą dekorację elewacji, pozostawiając jedynie kamienne balkony – częściowo odrestaurowane w 2014 roku" - podało biuro Stołecznego Konserwatora.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Udostępnij:
TAGI:
Architektura i designHistoria Warszawyciekawostki
Czytaj także:
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod zaparkowanego samochodu nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Okolice
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro. Pieniądze zniknęły, wybranek też
Okolice
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
Śródmieście
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
Okolice
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla
Śródmieście
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
Piotr Bakalarski
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
Włochy
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Śródmieście
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
Okolice
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Praga Południe
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Ursynów
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
Włochy
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
Śródmieście
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Okolice
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
Ochota
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Śródmieście
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Praga Północ
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Okolice
Autobus elektryczny Irizar
10 autobusów elektrycznych dla Warszawy
Komunikacja
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny"
Alicja Glinianowicz
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
Mokotów
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki