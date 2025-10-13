Długosz: Kaczyńskiemu wszystko się rozlazło i musiał wyjąć Bąkiewicza Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie z urzędu podjęła czynności w związku z wypowiedziami publicznymi Roberta Bąkiewicza podczas zgromadzenia 'STOP nielegalnej imigracji', które odbywało się na Placu Zamkowym w Warszawie w dniu 11 października 2025 r." - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik wyjaśnił, że sprawa została zarejestrowana w prokuraturze, zaś materiały przekazane do Komendy Stołecznej Policji, celem wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 255 paragraf 2 Kodeksu karnego i przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych.

Zgodnie z treścią przywołanego artykułu "kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega odpowiedzialności karnej do lat trzech".

Sobotni marsz PiS

Jak informowaliśmy na tvn24.pl, w sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PiS przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem. Przemawiali na nim politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, który apelował o odwołanie rządu premiera Donalda Tuska.

Do głosu dopuszczony został także Robert Bąkiewicz. Pojawił się na scenie wraz z członkami samozwańczego Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy. - Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił Bąkiewicz.