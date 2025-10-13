Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Roberta Bąkiewicza podczas wiecu PiS

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Długosz: Kaczyńskiemu wszystko się rozlazło i musiał wyjąć Bąkiewicza
Źródło: TVN24
W warszawskiej prokuraturze zarejestrowana została sprawa w związku z wypowiedziami Roberta Bąkiewicza, prezesa nacjonalistycznego Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Podczas sobotniego marszu organizowanego przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości, Bąkiewicz mówił o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu" w kontekście polskich sędziów i prokuratorów.

"Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie z urzędu podjęła czynności w związku z wypowiedziami publicznymi Roberta Bąkiewicza podczas zgromadzenia 'STOP nielegalnej imigracji', które odbywało się na Placu Zamkowym w Warszawie w dniu 11 października 2025 r." - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Rzecznik wyjaśnił, że sprawa została zarejestrowana w prokuraturze, zaś materiały przekazane do Komendy Stołecznej Policji, celem wszczęcia dochodzenia o czyn z art. 255 paragraf 2 Kodeksu karnego i przeprowadzenia niezbędnych czynności dowodowych.

Zgodnie z treścią przywołanego artykułu "kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega odpowiedzialności karnej do lat trzech".  

Sobotni marsz PiS

Jak informowaliśmy na tvn24.pl, w sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PiS przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem. Przemawiali na nim politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, który apelował o odwołanie rządu premiera Donalda Tuska.

Do głosu dopuszczony został także Robert Bąkiewicz. Pojawił się na scenie wraz z członkami samozwańczego Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy. - Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił Bąkiewicz.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Prawo i SprawiedliwośćRobert BąkiewiczProkuratura
