Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób usłyszało zarzuty

Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Akcja stołecznej policji miała dwa podstawowe cele: ograniczenie wprowadzania narkotyków na czarny rynek przez dilerów oraz zatrzymanie osób poszukiwanych przez organy ścigania.

"Szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami" - informuje Komenda Stołeczna Policji w komunikacie.

W działaniach wzięli udział funkcjonariusze prewencji i służb kryminalnych. Jak podkreśla KSP, były one dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Przejęli 20 kilogramów narkotyków

Policjanci kontrolowali budynki, mogące służyć jako magazyny narkotykowe. Pojawiali się także w miejscach, gdzie może dochodzić do handlu zakazanymi substancjami. W sumie sprawdzili ponad 1200 takich miejsc.

"W ramach prowadzonych działań policjanci z garnizonu stołecznego zatrzymali łącznie 217 osób, w tym 96 osób, które podejrzane są o przestępstwa narkotykowe. Funkcjonariusze przejęli łącznie 20 kilogramów narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się między innymi marihuana, amfetamina, haszysz, heroina, kokaina oraz mefedron" - wylicza stołeczna komenda.

Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymali 116 poszukiwanych osób

Dodatkowo w ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali niemal 800 miejsc, gdzie mogły przebywać osoby poszukiwane.

W efekcie zatrzymali 116 osób, spośród których 31 było poszukiwanych listami gończymi, 3 - Europejskimi Nakazami Aresztowania, 59 - nakazami doprowadzenia, 23 - poszukiwanych w celu ustalenia miejsca pobytu.

