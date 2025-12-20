Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Warszawa na pierwszym miejscu w prestiżowym rankingu. Chodzi o europejskie miasta przyszłości 

Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Źródło: UM Warszawa
Warszawa znalazła się na pierwszym miejscu prestiżowego zestawienia "European Cities Of The Future: 10 Places To Visit In 2026", opublikowanego przez amerykańskie wydanie magazynu "Forbes". Polska stolica wyprzedziła takie miasta jak Wiedeń, Madryt, Genewa czy Malaga.

Ranking najbardziej inspirujących europejskich miast wartych odwiedzenia w 2026 roku został zaprezentowany przez magazyn "Forbes". Ocenie poddano 58 miast, biorąc pod uwagę m.in. atmosferę, dostępność pieszą, ofertę kulturalną i gastronomiczną, poziom bezpieczeństwa oraz komfort zwiedzania.

W gronie dziesięciu najwyżej ocenionych destynacji znalazła się Warszawa, która - na tle takich miast jak Wiedeń, Madryt, Monako, Genewa, Porto, Malaga, Valletta czy Edynburg - wyróżnia się kompleksowym podejściem do rozwoju. Jak podkreśla "Forbes", stolica Polski skutecznie łączy nowoczesną infrastrukturę z rozległymi terenami zielonymi, przystępnymi cenami oraz wysoką jakością oferty kulturalnej i miejskiej.

75 proc. turystów chce wrócić do Warszawy

- Wyróżnienie "Forbes" oraz rosnące pozytywne oceny turystów pokazują, że Warszawa umacnia swoją pozycję jako jedna z najciekawszych europejskich destynacji miejskich. To miasto, które łączy dynamikę rozwoju z wysoką jakością życia, bogatą ofertą kulturalną i dostępnością - i coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie najbardziej atrakcyjnych miast europejskich – przyznał Maciej Fijałkowski sekretarz Warszawy.

Wyróżnienie "Forbes" znajduje potwierdzenie w wynikach "Badania opinii osób odwiedzających Warszawę w 2025 roku", przeprowadzonego na zlecenie samej Warszawy. Najwyżej oceniona została oferta kulturalna, która uzyskała aż 97 proc. ocen pozytywnych. Bardzo dobre noty otrzymały również gastronomia, oferta zakupowa oraz komunikacja miejska. Jednocześnie aż 75 proc. turystów deklaruje chęć ponownego przyjazdu do Warszawy, a 71 proc. poleciłoby wizytę w stolicy innym.

Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Źródło: UM Warszawa

Organizatorzy rankingu zwrócili uwagę, że niemal połowę powierzchni Warszawy stanowią obecnie tereny zielone, a transport publiczny jest nowoczesny, wydajny i przyjazny środowisku. Uwadze "Forbes" nie umknął także Varso Tower – najwyższy budynek w Unii Europejskiej. "Otwarcie tarasu widokowego w 2025 roku stało się nową atrakcją turystyczną, oferującą panoramę miasta z wyjątkowej perspektywy i podkreślającą innowacyjny charakter Warszawy" - czytamy.

Uznano, że polska stolica pozostaje dalej bezpieczna, a ceny tutaj są konkurencyjne na tle innych europejskich stolic. Średnie wydatki turystów zagranicznych wynoszą 1 838 zł na osobę, a 60 proc. z nich wybiera hotele cztero- i pięciogwiazdkowe.

Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły

Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły

Dariusz Gałązka
Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Umowa podpisana, można budować

Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Umowa podpisana, można budować

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

