Magazyn narkotyków w mieszkaniu

Mieszkanie zmienione w magazyn narkotyków Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Policjanci ustalili, że lokal nie był zamieszkały na stałe, ale pojawiały się w nim osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Kiedy tylko zauważyli, że do mieszkania weszli kobieta i mężczyzna, zapukali do drzwi, które otworzył im, jak się później okazało, 31-letni obywatel Omanu. W związku z tym, że mężczyzna zaczął stawiać opór, został obezwładniony" - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymana została również 35-letnia kobieta, która w jednym z pomieszczeń przy pomocy zgrzewarki próżniowo pakowała susz roślinny.

W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli znaczne ilości substancji psychotropowych i psychoaktywnych, sprzęt elektroniczny, wagi, zgrzewarki, a także opakowania do próżniowego pakowania.

Mieszkanie zmienione w magazyn narkotyków Policjanci zabezpieczyli narkotyki Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli narkotyki Źródło: Komenda Stołeczna Policji Policjanci zabezpieczyli narkotyki Źródło: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymana kobieta Źródło: Komenda Stołeczna Policji

14 kilogramów marihuany

"Policjanci w mieszkaniu 31-latka zabezpieczyli susz roślinny. Po badaniach okazało się, że jest to marihuana. W sumie 14 kilogramów" - podsumowała Adamus.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla 31-latka i 35-latki.