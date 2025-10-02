Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Magazyn narkotyków w mieszkaniu

Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Mieszkanie zmienione w magazyn narkotyków
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkań w warszawskim Śródmieściu, które było przygotowane do przechowywania narkotyków. W lokalu funkcjonariusze znaleźli 14 kilogramów marihuany. Omańczyk i Polka usłyszeli zarzuty.

"Policjanci ustalili, że lokal nie był zamieszkały na stałe, ale pojawiały się w nim osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Kiedy tylko zauważyli, że do mieszkania weszli kobieta i mężczyzna, zapukali do drzwi, które otworzył im, jak się później okazało, 31-letni obywatel Omanu. W związku z tym, że mężczyzna zaczął stawiać opór, został obezwładniony" - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymana została również 35-letnia kobieta, która w jednym z pomieszczeń przy pomocy zgrzewarki próżniowo pakowała susz roślinny.

W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli znaczne ilości substancji psychotropowych i psychoaktywnych, sprzęt elektroniczny, wagi, zgrzewarki, a także opakowania do próżniowego pakowania. 

Mieszkanie zmienione w magazyn narkotyków
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymana kobieta
Zatrzymana kobieta
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

14 kilogramów marihuany

"Policjanci w mieszkaniu 31-latka zabezpieczyli susz roślinny. Po badaniach okazało się, że jest to marihuana. W sumie 14 kilogramów" - podsumowała Adamus.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla 31-latka i 35-latki.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

