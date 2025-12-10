Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Prezesa PiS powitały okrzyki protestujących

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Obchody miesięcznicy smoleńskiej - marzec 2025
Źródło: TVN24
W miesięcznicę katastrofy smoleńskiej delegacja polityków Prawa i Sprawiedliwości wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim złożyła wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego.

W środę rano politycy Prawa i Sprawiedliwości pojawili się na placu Piłsudskiego, aby uczcić kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Liderowi partii towarzyszyli między innymi wiceszef kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz, były premier Mateusz Morawiecki, były szef MON, obecnie przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak oraz poseł Antoni Macierewicz.

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Źródło: Leszek Szymański / tvnwarszawa.pl

"Bezczelne zakłócanie" i okrzyki "kłamca, kłamca"

Kaczyński podczas wystąpienia zwracał uwagę, że środowe obchody są "bezczelnie zakłócane", a policja choć jest obecna na miejscu, to nie reaguje. Na placu Piłsudskiego zebrała się grupa osób sprzeciwiających się uroczystościom, która skandowała: "kłamca, kłamca".

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Źródło: Leszek Szymański / tvnwarszawa.pl

Prezes PiS powiedział, że ta sytuacja "musi się skończyć", zarówno w wymiarze, który odnosi się do łamania prawa i praworządności, jak i "demoralizowania aparatu państwowego, niszczenia jego właściwej roli, ale także i w wymiarze, który odnosi się do tolerancji wobec putinowskiej agentury, która tutaj bezczelnie działa". - Przyjdzie czas, że polskie patriotyczne sądy, działając zgodnie z prawem i polską racją stanu, ukarzą tych zbrodniarzy - podkreślał prezes PiS.

Kaczyński odnosząc się do przeciwników obchodów dodał, że przyjdzie taki czas, że przestaną się oni śmiać, a na placu Piłsudskiego będą mogły odbywać się spokojne uroczystości, a ci, "którzy w tej chwili tu krzyczą, którzy wrzeszczą, którzy zakłócają, znajdą się tam, gdzie już dawno powinni być i nie będzie ich już po prostu w naszym kraju raz na zawsze".

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Źródło: Leszek Szymański / tvnwarszawa.pl

Walka na transparenty

Zwolennicy PiS mieli ze sobą transparenty: "Jak co miesiąc wyznawcy Tuska propagują narrację Putina", "Za kłamstwo smoleńskie przyjdzie kara dla ludzi Tuska, nie pozwolimy zapomnieć". Natomiast przeciwnicy obchodów przyszli z transparentami, na których były m.in. hasła: "kłamstwo smoleńskie" czy "'Jaróś K.' - naczelny cham i kłamca RP ukarany naganą i upomnieniem przez komisję etyki poselskiej".

96 ofiar katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Brejza kontra Kaczyński. Prezes nie stawił się w sądzie
Obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej
Prezes PiS przemawiał na miesięcznicy, protestujący próbowali go zagłuszyć
Autorka/Autor: kk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański / tvnwarszawa.pl

TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiKatastrofa w Smoleńsku
