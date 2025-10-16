Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny

Policjanci ze Śródmieścia poszukują mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą pieniędzy, paszportów i dowodów osobistych z pokoju hotelowego. Policja prosi kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia.

- Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu śródmiejskiej komendy prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży portfela z zawartością pieniędzy w wielu walutach o łącznej wartości ponad 2300 złotych, trzech kart płatniczych oraz zaboru dokumentów takich jak paszporty i dowody osobiste. Mężczyzna ukradł powyższe rzeczy z pokoju hotelowego w czasie nieobecności gości - przekazał sierżant sztabowy Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Osobę podejrzewaną o ten czyn policja pokazuje na zdjęciu. - Każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny prosimy o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 723 61 90 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-2676/25 - zaznaczył policjant.

Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl

Policja zapewnia anonimowość.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa I

PolicjaPrzestępczość w Warszawie
