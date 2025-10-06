Logo TVN Warszawa
Bez licencji, badań, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Wyniki kontroli przewozu osób

Od początku roku przeprowadzono 2071 kontroli firm prowadzących przewóz osób. Nieprawidłowości stwierdzono w 334 przypadkach.

Kontrola wykazała, że 86 kierowców nie miało wypisu z licencji podczas kontroli, dziewięciu nie miało badań lekarskich i psychologicznych, a 140 naruszyło przepisy prawa miejscowego. 55 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a pięciu było po spożyciu środków odurzających i alkoholu. 22 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, 14 posługiwało się fałszywym prawem jazdy, a 24 było poszukiwanych.

Ratusz: widać poprawę, ale...

Zatrzymano 253 dowody rejestracyjne. Jeden kierowca popełnił przestępstwo karno-skarbowe – wydał pasażerowi paragon fiskalny na nieistniejącą firmę, a czterech nie wydało pasażerom paragonów fiskalnych.

W sumie służby wystawiły 654 mandaty karne, a Straż Graniczna zatrzymała 37 kierowców, bo nielegalnie przebywali w naszym kraju.

Według ratusza w porównaniu z trzema kwartałami 2024 roku widać wyraźny spadek liczby przypadków przewozu osób samochodem osobowym lub taksówką bez wymaganej licencji, bez wypisu z licencji podczas kontroli oraz bez prawidłowego oznakowania pojazdu taxi.

...złapano więcej poszukiwanych

Nadal jednak utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów. Zwiększyła się też liczba przypadków kierowania samochodem bez prawa jazdy oraz przez osoby poszukiwane.

Kontrole przeprowadzali funkcjonariusze z warszawskiej drogówki, nadwiślańskiej Straży Granicznej, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Prawidłowo oznakowana taksówka

Właściwie oznakowany pojazd przewozu osób ma na dachu lampę z napisem TAXI, wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek, i oznaczenia boczne wymagane przepisami prawa miejscowego - pas żółto-czerwony z numerem bocznym i herbem Warszawy.

Po wykonaniu przewozu kierowca musi wydać paragon, który powinien zawierać m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki.

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki