Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Koniec zdjęć do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu, ale "sklep Wokulskiego" zostaje

Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Sklep Wokulskiego z planu filmowego do "Lalki"
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na Krakowskim Przedmieściu zakończyło się nagrywanie zdjęć do kinowej adaptacji "Lalki" Bolesława Prusa. Większość filmowej scenografii już zniknęła, ale miasto ma niespodziankę dla miłośników powieści. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że jeszcze przez kilka miesięcy będzie można zobaczyć "sklep Stanisława Wokulskiego".

W październiku Krakowskie Przedmieście przeniosło się w czasie do drugiej połowy XIX wieku. Jego fragment zmienił się w plan filmowy, na którym stanęła scenografia do kinowej adaptacji "Lalki" Bolesława Prusa. Twórcy produkcji zadbali, aby Krakowskie Przedmieście wyglądało jak w czasach akcji powieści. Na ulicy pojawiły się dawne witryny sklepowe, gazowe lampy i pewien charakterystyczny budynek.

W rejonie pomnika Mikołaja Kopernika ustawiona została makieta sklepu, należącego do Stanisława Wokulskiego. Według "Lalki" sklep znajdował się od maja 1878 roku w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 7.

Sklep Wokulskiego z planu filmowego "Lalki"
Sklep Wokulskiego z planu filmowego "Lalki"
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Reżyser "Lalki" Maciej Kawalski mówił w rozmowie z redakcją programu "Kadr na Kino" w TVN24, że makieta została postawiona w miejscu, gdzie w czasach Bolesława Prusa istniała wspomniana kamienica.

KADR NA KINO 181025
"Kadr na kino" (18.10.2025)
Źródło: TVN24

Współcześnie budynek pod takim adresem znajduje w rejonie skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia z Królewską, na przeciwko bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. W jego bramie znajdziemy tablicę informacyjna, z której dowiadujemy się o ścieżce literackiej śladami powieści Bolesława Prusa.

Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki"
25a20483
25a20483
Źródło: PAP
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

"Sklep Wokulskiego" pozostanie na dłużej

Pojawienie się filmowców na Trakcie Królewskim wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców stolicy i turystów. Wielu miłośników historii i powieści "Lalka" wybrało się na miejsce, żeby zobaczyć, jak przed laty mogło wyglądać to miejsce.

Zdjęcia do filmu trwały od 10 do 22 października. W tym czasie Krakowskie Przedmieście było wyłączone z ruchu na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej. Po ich zakończeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych, że na prośbę mieszkańców, producenci filmu "Lalka" zgodzili się, aby makieta sklepu Wokulskiego pozostała na dłużej. Będzie można oglądać ją z zewnątrz aż do połowy lutego przyszłego roku.

Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Rafał Trzaskowski / Facebook

Ruch został wznowiony w środę po południu. Mimo to na Krakowskim Przedmieściu można zobaczyć jeszcze pozostałości planu, ale elementy scenografii są ustawione poza jezdnią. Nasz reporter Klemens Leczkowski opisuje, że na miejscu wciąż można spotkać pracowników ekipy filmowej, którzy zajmują się uprzątnięciem terenu.

Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Trzaskowski / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
FilmLiteratura
Czytaj także:
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
Praga Południe
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
Praga Północ
Piotr Alexewicz
Nagrody pozaregulaminowe przyznane, pięć dla Piotra Alexewicza
Śródmieście
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w pięciu dzielnicach. Utrudnienia
Ulice
Zrzuty z ekranu telefonu pokazujące między innymi miejsca ukrycia narkotyków
W sieci prowadził "sklep" z narkotykami
Włochy
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
Praga Południe
The Cookers
Amerykańskie gwiazdy będą tu tylko na deser
Śródmieście
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Wybuchy i przeloty dronów. Dziś głośne ćwiczenia
Ochota
57-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał gotówkę i na jego rękach zacisnęły się kajdanki
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
Bemowo
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
Ursynów
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
Ursynów
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Uroczystości pogrzebowe profesora Adama Strzembosza w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie
Prof. Adam Strzembosz spoczął na Starych Powązkach
Żoliborz
Ponad 2 mld zł z KPO zostanie przeznaczone na inwestycje tramwajowe
Dwa miliardy dla tramwajów. Obietnica tras na Gocław i Zieloną Białołękę
Białołęka
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
Ursynów
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
Śródmieście
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik
Mokotów
Straż Graniczna na lotnisku
Na lotnisku zatrzymano ściganego w sprawie zbrodni wojennych
Włochy
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
Praga Południe
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki