Koniec zdjęć do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu, ale "sklep Wokulskiego" zostaje

Sklep Wokulskiego z planu filmowego do "Lalki"

W październiku Krakowskie Przedmieście przeniosło się w czasie do drugiej połowy XIX wieku. Jego fragment zmienił się w plan filmowy, na którym stanęła scenografia do kinowej adaptacji "Lalki" Bolesława Prusa. Twórcy produkcji zadbali, aby Krakowskie Przedmieście wyglądało jak w czasach akcji powieści. Na ulicy pojawiły się dawne witryny sklepowe, gazowe lampy i pewien charakterystyczny budynek.

W rejonie pomnika Mikołaja Kopernika ustawiona została makieta sklepu, należącego do Stanisława Wokulskiego. Według "Lalki" sklep znajdował się od maja 1878 roku w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 7.

Sklep Wokulskiego z planu filmowego "Lalki"

Reżyser "Lalki" Maciej Kawalski mówił w rozmowie z redakcją programu "Kadr na Kino" w TVN24, że makieta została postawiona w miejscu, gdzie w czasach Bolesława Prusa istniała wspomniana kamienica.

"Kadr na kino" (18.10.2025)

Współcześnie budynek pod takim adresem znajduje w rejonie skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia z Królewską, na przeciwko bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego. W jego bramie znajdziemy tablicę informacyjna, z której dowiadujemy się o ścieżce literackiej śladami powieści Bolesława Prusa.

Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki"

"Sklep Wokulskiego" pozostanie na dłużej

Pojawienie się filmowców na Trakcie Królewskim wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców stolicy i turystów. Wielu miłośników historii i powieści "Lalka" wybrało się na miejsce, żeby zobaczyć, jak przed laty mogło wyglądać to miejsce.

Zdjęcia do filmu trwały od 10 do 22 października. W tym czasie Krakowskie Przedmieście było wyłączone z ruchu na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej. Po ich zakończeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych, że na prośbę mieszkańców, producenci filmu "Lalka" zgodzili się, aby makieta sklepu Wokulskiego pozostała na dłużej. Będzie można oglądać ją z zewnątrz aż do połowy lutego przyszłego roku.

Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu

Ruch został wznowiony w środę po południu. Mimo to na Krakowskim Przedmieściu można zobaczyć jeszcze pozostałości planu, ale elementy scenografii są ustawione poza jezdnią. Nasz reporter Klemens Leczkowski opisuje, że na miejscu wciąż można spotkać pracowników ekipy filmowej, którzy zajmują się uprzątnięciem terenu.

Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu

