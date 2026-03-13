Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Elegancka aleja zamiast krzywego chodnika

Aleja Centralna, wizualizacja
Z walizką nie jest tu łatwo
Źródło: tvnwarszawa.pl
Między dworcami Centralnym a Śródmieście powstanie elegancka aleja. Urzędnicy zapowiadają nową nawierzchnię i dodatkową zieleń. Prace pochłoną pięć milionów złotych i mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Dziś to jeden z najbardziej niewygodnych chodników w centrum Warszawy. Nawierzchnia jest nietypowa, tworzą ją naprzemiennie fragmenty z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Kilka centymetrów różnicy między nimi sprawia, że ciągnięcie walizki jest tam udręką, łatwo się potknąć. A centralna lokalizacja na przedłużeniu "patelni" przed stacją metra Centrum, bliskość dwóch dworców i Pałacu Kultury sprawiają, że to jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków pieszych. Duża część jego użytkowników to podróżni.

Najnowsze

Pałac odkładał remont

Pochyliliśmy się nad tym problem w czerwcu 2024 roku. Spółka Pałac Kultury i Nauki, która zarządza terenem, informowała nas wówczas, że z remontem czeka na przebudowę linii średnicowej.

"Przeprowadzenie jakichkolwiek prac zmieniających rodzaj nawierzchni w tym rejonie przed zakończeniem robót jest nieuzasadnione" - wyjaśniała wówczas Sylwia Wróblewska z zarządu PKiN.

Tyle że prace te wciąż są odsuwane w czasie i - według ostatnich zapowiedzi kolejarzy - nie rozpoczną się szybciej niż w 2031 lub 2032 roku. Stołeczni urzędnicy postanowili nie czekać.

Przebudowa pasażu między "patelnią" a ulicą Emilii Plater ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Jak zapowiedział ratusz, prace potrwają ok. czterech miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Ten zostanie wybrany w przetargu. Koszt wszystkich prac oszacowano na pięć milionów złotych (radni przesunęli te środki podczas ostatniej sesji).

Za inwestycję nie będzie odpowiadał Pałac Kultury, przekazano ją Zarządowi Dróg Miejskich.

Część piesza, część rowerowa

Na głównym ciągu pieszym, czyli Pasażu Szymborskiej, stary chodnik zastąpi kamienna nawierzchnia nawiązująca kolorystycznie do historycznej. Natomiast w Pasażu Iłłakowiczówny, czyli równoległym chodniku położonym kilkadziesiąt metrów bliżej Pałacu Kultury, dopuszczony zostanie ruch rowerowy. Te 300 metrów pozwoli rowerzystom na przejazd między ulicami Marszałkowską a Emilii Plater.

"Odtworzony zostanie również zegar słoneczny na placu w osi wejścia do Kinoteki. Pojawią się też nowe meble miejskie (ławki) i mała architektura (pergole)" - zapowiedział ratusz. Pergole zostaną obsadzone winoroślą pachnącą i milinem.

Krzewy, byliny, trawy i 40 drzew

Przybędzie zieleni - krzewów, bylin i traw ozdobnych. "Nie zabraknie również drzew, w tym kilka większych (poza obrysem stropu linii średnicowej). Będą to klony Freemana i lipy holenderskie. Tam gdzie warunki nie pozwalają na wprowadzenie tak dużych drzew, pojawią się wielopienne, mniejsze drzewokrzewy - m.in. parocje perskie, wiśnie ozdobne The Bride" - zapowiada urząd miasta.

Łącznie po remoncie ma tam rosnąć 40 nowych drzew, a po rozpłytowaniu powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o 800 metrów kwadratowych. Urzędnicy zapewniają, że gatunki są starannie dobrane, aby zdominowany dziś przez szarość teren, stał się bardziej kolorowy, nie tylko latem.

Choć każdy chodnik na tym rejonie ma swoją patronkę-poetkę, w materiałach prasowych ratusz posługuje się nazwą Aleja Centralna. Można przypuszczać, że będzie to nieoficjalna nazwa, analogicznie do Placu Centralnego, czyli "wykrojonego" fragmentu Placu Defilad.

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki