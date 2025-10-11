Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur

Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na manifestacji w sprawie paktu migracyjnego
Źródło: TVN24
W sobotę na placu Zamkowym zebrali się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Protestują m.in. w sprawie migracji i umowy z Mercosur. Do wydarzenia i tematu relokacji migrantów w UE odniósł się także premier Donald Tusk.

Manifestacja zorganizowana przez PiS rozpoczęła się na placu Zamkowym w sobotę około godziny 14. Jako pierwszy głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- Trzeba w tym dzisiejszym trudnym czasie mówić tym, który rządzą, jak rządzą. Mówić im w kolejnych latach i kolejnych wystąpieniach jedno słowo: "do widzenia" - powiedział. Podczas swojego wystąpienia nawiązał do rolnictwa. - Dzisiaj rolnictwo przeżywa nie sprawę Mercosuru, przeżywa tragedię, kompletny upadek, ceny, które nie pokrywają kosztów. To jest droga w stronę upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej wsi - stwierdził.

Mówił także o migracji i zapewnieniach premiera Donalda Tuska, że nie będzie relokacji.

- Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd (PiS - red.) potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać, to są stare gry - powiedział Kaczyński.

Powtórzył, że "to są gierki, oni (rząd KO - red.) mają w tym poparcie Unii Europejskiej". - Tak jak mieli, kiedy myśmy rządzili - dodał prezes PiS.

TVN24 Clean_20251011150036(8412)_aac
O czym była mowa na manifestacji w sprawie migracji?
Źródło: TVN24

Kaczyński: precz z Tuskiem, musimy odwołać jego rząd

- Nam się udało doprowadzić, by Polska zaczęła się zbliżać do poziomu Zachodniej Europy, ale przygotowywany jest w Polsce protektorat, co będzie nieszczęściem porównywalnym z rozbiorami. Musimy odwołać Tuska, precz z Tuskiem. Musimy odbudować wszystko, co ten rząd zdołał zniszczyć - mówił Kaczyński do uczestników wiecu. Według niego otwarta została "wielka operacja dyfamowania Polaków w skali światowej". - Dzisiaj wszystko jest odwrotnie i musimy to zatrzymać - stwierdził prezes PiS.

Jak stwierdził, polskie finanse publiczne są w stanie klęski, dochodzi do "deptania prawa i Konstytucji". - To idzie ku bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może nawet całkowitej zagładzie polskiego państwa jako państwa suwerennego - powiedział prezes PiS.

Według niego, największe przedsięwzięcia rządu PiS, jak wielkie inwestycje czy obronność zostały "albo wyłączone, albo opóźnione i zredukowane". Wymienił m.in. CPK czy projekt budowy elektrowni jądrowej z partnerem z Korei Płd. - Było mnóstwo przedsięwzięć mniejszych, ale pieniądze się wyczerpują i nie ma nowych. (...) Oni prowadzą politykę w ten sposób, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a za naszych czasów pieniądze były - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, służba zdrowia jest w ciężkim kryzysie, a to co się dzieje w oświacie „to jedno wielkie niszczenie, przygotowywanie ludzi, którzy nie będą wiedzieli, co to moralność i zasady w życiu. Zredukowane i spowolnione zostały też "wielkie plany w obronie narodowej" - zaznaczył.

Kaczyński stwierdził, że "jeśli chcemy żyć w pokoju musimy być silni i mieć silne sojusze, tymczasem polityka zagraniczna wpisuje się w plan, który z całą pewnością nie będzie służył Polsce".

Prezes PiS poruszył także wątek reparacji, które Polsce powinny zostać wypłacone za straty wojenne.

Przemówienia mieli także Beata Szydło, Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas manifestacji
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas manifestacji
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Premier: nie będzie w Polsce relokacji migrantów, załatwione

Donald Tusk jeszcze przed manfestacją PiS odniósł się na platformie X do tematu relokacji migrantów w UE. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" - napisał premier na platformie X.

To kolejny sobotni wpis premiera na ten temat. Wcześniej Tusk odniósł się do działań prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w związku z sobotnią manifestacją. "Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - komentował Donald Tusk.

Utrudnienia w związku z manifestacją

Do godziny 17 w okolicy mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. W zależności od sytuacji, policjanci mogą podjąć decyzję o czasowym zamknięciu dla ruchu wybranych ulic w rejonie Starego Miasta.

W przypadku zamknięcia ulicy Miodowej przez plac Bankowy pojadą autobusy linii: 116, 178, 180 i 503. Z kolei autobusy linii 518 dojadą do pętli Esperanto. W przypadku braku możliwości przejazdu trasą W-Z w rejonie Starego Miasta tramwaje linii: 4, 13, 20, 23, 26 będą kursowały przez most Gdański, a autobusy linii 160 i 190 po stronie Śródmieścia dojadą do placu Bankowego, natomiast po stronie Pragi do skrzyżowania alei "Solidarności" i Targowej.

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

