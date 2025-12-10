Miał ponad 40 tysięcy plików z treściami pedofilskimi

Stołeczni kryminalni, przeczesując internet, namierzyli 49-latka z Warszawy, który pobierał z sieci pliki z treściami pedofilskimi. Zatrzymali go w domu, gdzie znaleźli komputer i macierze dyskowe, których używał.
- Biegły z zakresu badań informatycznych, który uczestniczył w przeszukaniu mieszkania, odkrył wstępnie w urządzeniach należących do mężczyzny ponad 40 tysięcy plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Dokładna liczba plików będzie znana po przeprowadzeniu dokładnej analizy zabezpieczonych urządzeń – przekazał podkom. Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.
Starał się ukryć dane
Wyjaśnił, że 49-latek, który z zawodu jest informatykiem, starał się jak najlepiej ukryć nielegalne dane, a do pobierania plików wykorzystywał swoje umiejętności i specjalistyczne programy.
Mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego prezentowania treści pornograficznych. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia.
49-latek jest szesnastą osobą, którą stołeczni kryminalni wytropili i zatrzymali w ostatnich miesiącach za podobne przestępstwa. Niektórzy z namierzonych przestępców odbywają już kary pozbawienia wolności, część z podejrzanych przebywa w aresztach.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KSP