Miał ponad 40 tysięcy plików z treściami pedofilskimi

49-latkowi grozi do pięciu lat więzienia Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczni kryminalni, przeczesując internet, namierzyli 49-latka z Warszawy, który pobierał z sieci pliki z treściami pedofilskimi. Zatrzymali go w domu, gdzie znaleźli komputer i macierze dyskowe, których używał.

- Biegły z zakresu badań informatycznych, który uczestniczył w przeszukaniu mieszkania, odkrył wstępnie w urządzeniach należących do mężczyzny ponad 40 tysięcy plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Dokładna liczba plików będzie znana po przeprowadzeniu dokładnej analizy zabezpieczonych urządzeń – przekazał podkom. Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.

49-latkowi grozi do pięciu lat więzienia Źródło: KSP

Starał się ukryć dane

Wyjaśnił, że 49-latek, który z zawodu jest informatykiem, starał się jak najlepiej ukryć nielegalne dane, a do pobierania plików wykorzystywał swoje umiejętności i specjalistyczne programy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego prezentowania treści pornograficznych. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia.

49-latek jest szesnastą osobą, którą stołeczni kryminalni wytropili i zatrzymali w ostatnich miesiącach za podobne przestępstwa. Niektórzy z namierzonych przestępców odbywają już kary pozbawienia wolności, część z podejrzanych przebywa w aresztach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD