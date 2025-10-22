Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta

Kobieta trafiła do szpitala. Nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Kobieta trafiła do szpitala. Nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
10 października około godziny szóstej w kościele przy ulicy Kobielskiej została znaleziona kobieta, która prawdopodobnie wcześniej spędziła tam noc. Trafiła do szpitala, lecz nie wiedziała, kim jest. Dzięki publikacji zdjęcia pacjentki, policji udało się ustalić jej tożsamość.  

Policjanci wydziału kryminalnego poinformowali w środę, że próbują ustalić tożsamość kobiety, która 10 października wczesnym rankiem została znaleziona w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze Południe. Opublikowali jej zdjęcie i zaapelowali do osób, rozpoznających kobietę o pomoc w ustaleniu jej danych osobowych.

Szpital poprosił o pomoc

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinspektor Joanna Węgrzyniak przekazała naszej redakcji, że kobieta przebywa w szpitalu. To przedstawiciele placówki zwrócili się do policji o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Jak dodała, po publikacji zdjęcia policjanci otrzymali duży odzew ze strony społeczeństwa. Wkrótce udało im się zweryfikować zgłoszenia i potwierdzić, kim jest kobieta.

- Nasze czynności na tym się zakończyły. Nic nie wskazuje na to, aby policja miała się jeszcze czymkolwiek zajmować w tej sprawie - zaznaczyła.

Policja
