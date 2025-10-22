Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta

Kobieta trafiła do szpitala. Nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Policjanci wydziału kryminalnego poinformowali w środę, że próbują ustalić tożsamość kobiety, która 10 października wczesnym rankiem została znaleziona w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze Południe. Opublikowali jej zdjęcie i zaapelowali do osób, rozpoznających kobietę o pomoc w ustaleniu jej danych osobowych.

Szpital poprosił o pomoc

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinspektor Joanna Węgrzyniak przekazała naszej redakcji, że kobieta przebywa w szpitalu. To przedstawiciele placówki zwrócili się do policji o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Jak dodała, po publikacji zdjęcia policjanci otrzymali duży odzew ze strony społeczeństwa. Wkrótce udało im się zweryfikować zgłoszenia i potwierdzić, kim jest kobieta.

- Nasze czynności na tym się zakończyły. Nic nie wskazuje na to, aby policja miała się jeszcze czymkolwiek zajmować w tej sprawie - zaznaczyła.

