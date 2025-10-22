Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta

Policjanci wydziału kryminalnego poinformowali w środę, że próbują ustalić tożsamość kobiety, która 10 października wczesnym rankiem została znaleziona w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze Południe. Opublikowali jej zdjęcie i zaapelowali do osób, rozpoznających kobietę o pomoc w ustaleniu jej danych osobowych.
Szpital poprosił o pomoc
Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinspektor Joanna Węgrzyniak przekazała naszej redakcji, że kobieta przebywa w szpitalu. To przedstawiciele placówki zwrócili się do policji o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.
Jak dodała, po publikacji zdjęcia policjanci otrzymali duży odzew ze strony społeczeństwa. Wkrótce udało im się zweryfikować zgłoszenia i potwierdzić, kim jest kobieta.
- Nasze czynności na tym się zakończyły. Nic nie wskazuje na to, aby policja miała się jeszcze czymkolwiek zajmować w tej sprawie - zaznaczyła.
Autorka/Autor: ec, kk/gp
Źródło: KSP/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock