Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło przy rondzie Wiatraczna. - Na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Grochowskiej z Wiatraczną kierowca autobusu miejskiego linii 173 potrącił pieszą. Kierujący był trzeźwy - poinformował młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
- 37-letnia kobieta, z urazem głowy, została przetransportowana do szpitala - dodał policjant.
Zdarzenie nie wywołało utrudnień w ruchu. Autobus stoi w zatoczce przy przystanku w ciągu ulicy Wiatracznej. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl