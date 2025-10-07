Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych

Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do wypadku doszło przy rondzie Wiatraczna. - Na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu Grochowskiej z Wiatraczną kierowca autobusu miejskiego linii 173 potrącił pieszą. Kierujący był trzeźwy - poinformował młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

- 37-letnia kobieta, z urazem głowy, została przetransportowana do szpitala - dodał policjant.

Zdarzenie nie wywołało utrudnień w ruchu. Autobus stoi w zatoczce przy przystanku w ciągu ulicy Wiatracznej. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

