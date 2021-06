Warszawskie zoo ma nowego mieszkańca

Karim - niespełna trzyletni samiec żyrafy - przyjechał do Warszawy z Danii. To czwarty przedstawiciel tego gatunku w stołecznym ogrodzie zoologicznym.

Jak poinformował w komunikacie ratusz, Karim przyszedł na świat we wrześniu 2018 roku w duńskim Aalborgu. Samiec żyrafy dobrze zniósł podróż do stolicy i już powoli aklimatyzuje się w nowym otoczeniu. Poznaje też swoje trzy współlokatorki: ośmioletnią Justynę, sześcioletnią Anastazję oraz czteroletnią Malawi. "Nowy samiec jest bardzo spokojny i ciekawski. Jego koleżanki z wybiegu w momencie przyjazdu do warszawskiego zoo kilka lat temu były nieśmiałe, czujne i nerwowo reagowały na każdy nowy dźwięk. Jego spokój pozytywnie udziela się pozostałym żyrafom, ułatwia integrację stada" - czytamy w komunikacie ratusza.