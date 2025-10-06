Rodzina sajmiri wiewiórczych w stołecznym zoo Źródło: Ewa Jakowlew

Stołeczne zoo przekazało, że jedną z mam została samiczka o oryginalnym imieniu Złodziejka. Przydomek wziął się stąd, że chętnie podkrada młode innym samicom. Obecnie grupa sajmiri w stołecznym ogrodzie zoologicznym liczy 14 osobników, a przewodzi im jedyny dorosły samiec w stadzie.

Sajmiri wiewiórcze w naturze zamieszkują korony drzew w wilgotnych lasach Brazylii, Gujany, Gujany Francuskiej i Surinamu. Należy do małych małp, długość jej ciała sięga 35 centymetrów, a masa od 0,5 do 1,4 kilograma. Żywi się warzywami, owocami, jajami, owadami.

Rodzina sajmiri wiewiórczych Źródło: Ewa Jakowlew

Wykorzystywane w badaniach

W naturze żyją w dużych grupach, czasem liczących nawet kilkaset osobników, co czyni je jednymi z najbardziej towarzyskich. Zwana bywa także "trupią główką" ze względu na rysunek pyska.

Sajmiri wiewiórcze uważane były za małpki modelowe do badań. Dlatego były odławiane w setkach tysięcy osobników do przeróżnych badań biomedycznych i kosmetologicznych.

Ogrody zoologiczne prowadzą ich hodowlę zachowawczą, by zabezpieczyć przetrwanie tego gatunku.

Bardzo inteligentna i łagodna

Rosnącym problemem jest trzymanie tych małp jako domowych pupili. Sajmiri uważana jest za małpę inteligentną i łatwo przyzwyczajającą się do ludzi, a także łagodną. Ma duże i silne zęby, które w naturze pozwalają jej rozłupywać orzechy, a w chwili zagrożenia służą jako broń. Dlatego handlarze często usuwają im kły.