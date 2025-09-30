Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili

Stalowa belka zwisała z balkonu Źródło: Straż miejska w Warszawie Stalowa belka zwisała z balkonu Źródło: Straż miejska w Warszawie Stalowa belka zwisała z balkonu Źródło: Straż miejska w Warszawie Stalowa belka zwisała z balkonu Źródło: Straż miejska w Warszawie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niebezpieczną sytuację zauważyli strażnicy miejscy, którzy w poniedziałek rano patrolowali rejon Pragi Północ i Targówka. Jak poinformowali w komunikacie, ponad 10 metrów nad ziemią, od płyty balkonowej w pustoszejącej kamienicy, zwisała stalowa belka konstrukcyjna.

Wezwano strażaków

"Ciężki element wisiał tuż ponad chodnikiem. Istniała poważna obawa, że w razie oderwania - nie powstrzyma go nawet ochronna siatka, zamontowana na elewacji budynku. Funkcjonariusze natychmiast wygrodzili teren pod balkonem, zamykając przejście pod budynkiem. Ponieważ kontakt z służbami technicznymi się nie powiódł, w trybie awaryjnym zawiadomili straż pożarną" - poinformowała straż miejska.

Strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu, odcięli zwisający element od płyty balkonu i bezpiecznie sprowadzili go na ziemię.

"Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak strażnicy zawiadomili administrację budynku o konieczności lepszego zabezpieczenia lub naprawy niszczejącej elewacji" - podsumowała straż miejska.

Czytaj też: Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Kontrola, grzywna i zawiadomienie do prokuratury

Zawalił się strop zabytkowej kamienicy Źródło: TVN24