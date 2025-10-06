Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Rusza przebudowa Okrzei. Zmiany do wiosny

Ulica Okrzei zostanie przebudowana
Praski Trakt Książęcy ma powstać w ciągu ulic Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej
Źródło: Lech Marcinczak/tvnwarszawa.pl
Zmienia się ulica Okrzei, będąca przedłużeniem kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. Ruszają pierwsze prace. Na początek zostanie zwężony odcinek od Panieńskiej do Jagiellońskiej. Staną tu też znaki zakazu parkowania. Taki stan potrwa do wiosny.

Prace rozpoczną się w poniedziałek, 6 października, około godziny 16. Drogowcy zamkną połowę jezdni po stronie Portu Praskiego pomiędzy ulicami Panieńską i Jagiellońską.

W kierunku Targowej kierowcy pojadą jednym pasem. Samochody parkujące na całym przebudowywanym odcinku muszą zostać przestawione. Od Panieńskiej do Jagiellońskiej staną znaki zakazujące parkowania z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Połączenie z ulicą Okrzei straci Wrzesińska. Kierowcy wjadą tu od Kępnej. Skrzyżowania z Krowią i Sierakowskiego będą przejezdne.

Przebudowa ulicy Okrzei - zmiany w organizacji ruchu
Przebudowa ulicy Okrzei - zmiany w organizacji ruchu
Źródło: Infoulice Warszawa

Utrudnienia czekają także pieszych. W czasie robót będzie zamknięty również chodnik po stronie Portu Praskiego. Piesi będą mogli dojść jedynie do Krowiej i Wrzesińskiej.

Tak będzie do wiosny 2026 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ulica Okrzei po przebudowie - wizualizacja
Zwężą, zazielenią, wybudują ścieżkę. Rewolucja na przedłużeniu kładki
Wizualizacja ulicy Okrzei po przebudowie
Wybrali wykonawcę przebudowy "praskiego Traktu Królewskiego"
Ulica Okrzei zostanie przebudowana
Ma być praską odpowiedzią na Trakt Królewski. Unieważnili przetarg

Nawierzchnia kamienna zamiast asfaltu

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje ulicę Okrzei w ramach projektu tzw. Nowe Centrum Warszawy. Modernizacja obejmie fragment od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej.

Zniknie asfalt, który zostanie zastąpiony wysokiej jakości nawierzchnią kamienną. "Wzdłuż ulicy powstanie wygodna, dwukierunkowa droga rowerowa. Dla samochodów i autobusów zostanie jeden pas – ruch, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo" - zaznaczono w serwisie Infoulice Warszawa.

Przybędzie zieleni, zasadzone zostaną 74 drzewa. Powstaną nowe rabaty kwiatowe, będzie także mała architektura. Główny pas zieleni zostanie podzielony miejscami odpoczynku. Znajdzie się też miejsce na ogródki gastronomiczne.

Prace, które potrwają rok i pięć miesięcy, wykona firma Strabag.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Stara Praga - zakres konkursu architektonicznego
Nowy pomysł na Starą Pragę. Plac przetnie Jagiellońską
Ulica Okrzei zostanie przebudowana
Więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów. Tak się zmieni ulica na przedłużeniu kładki
Zwycięska koncepcja przebudowy ulic Starej Pragi
Tu przecinają się ważne szlaki. Przebudują centralną część Starej Pragi

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: C. Warś/UM Warszawa

