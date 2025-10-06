Rusza przebudowa Okrzei. Zmiany do wiosny

Praski Trakt Książęcy ma powstać w ciągu ulic Okrzei, Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej Źródło: Lech Marcinczak/tvnwarszawa.pl

Prace rozpoczną się w poniedziałek, 6 października, około godziny 16. Drogowcy zamkną połowę jezdni po stronie Portu Praskiego pomiędzy ulicami Panieńską i Jagiellońską.

W kierunku Targowej kierowcy pojadą jednym pasem. Samochody parkujące na całym przebudowywanym odcinku muszą zostać przestawione. Od Panieńskiej do Jagiellońskiej staną znaki zakazujące parkowania z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Połączenie z ulicą Okrzei straci Wrzesińska. Kierowcy wjadą tu od Kępnej. Skrzyżowania z Krowią i Sierakowskiego będą przejezdne.

Przebudowa ulicy Okrzei - zmiany w organizacji ruchu Źródło: Infoulice Warszawa

Utrudnienia czekają także pieszych. W czasie robót będzie zamknięty również chodnik po stronie Portu Praskiego. Piesi będą mogli dojść jedynie do Krowiej i Wrzesińskiej.

Tak będzie do wiosny 2026 roku.

Nawierzchnia kamienna zamiast asfaltu

Zarząd Dróg Miejskich przebuduje ulicę Okrzei w ramach projektu tzw. Nowe Centrum Warszawy. Modernizacja obejmie fragment od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej.

Zniknie asfalt, który zostanie zastąpiony wysokiej jakości nawierzchnią kamienną. "Wzdłuż ulicy powstanie wygodna, dwukierunkowa droga rowerowa. Dla samochodów i autobusów zostanie jeden pas – ruch, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo" - zaznaczono w serwisie Infoulice Warszawa.

Przybędzie zieleni, zasadzone zostaną 74 drzewa. Powstaną nowe rabaty kwiatowe, będzie także mała architektura. Główny pas zieleni zostanie podzielony miejscami odpoczynku. Znajdzie się też miejsce na ogródki gastronomiczne.

Prace, które potrwają rok i pięć miesięcy, wykona firma Strabag.