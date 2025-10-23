Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190

Zenobia Żaczek pobita, zatrzymano podejrzanego 38-latka Źródło: KRP Warszawa VI

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI prowadzą czynności w sprawie zdarzenia, do którego doszło 20 września w autobusie linii nr 190, z udziałem 38-letniego mężczyzny. Miał on obrażać Ukrainkę, a potem uderzyć aktywistkę, która stanęła w jej obronie.

"Wszystkie osoby, które były świadkami zachowania 38-letniego pasażera wobec osób narodowości ukraińskiej, prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI" - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Informacje można przekazać policjantom w siedzibie jednostki przy ulicy Jagiellońskiej 51 lub pod numerem tel. 47 72 384 83, 47 72 382 63. Można je też podać pisząc na adres e-mail: krp6.wds@ksp.policja.gov.pl.

Sprawa prowadzona jest pod numerem D-I-10094/25.

Aktywistka w obronie Ukrainki

O sprawie informowaliśmy pod koniec września na tvnwarszawa.pl. Aktywistka Zenobia Żaczek, związana m.in. z Komitetem Obrony Praw Lokatorów, przekazała wówczas w mediach społecznościowych, że została uderzona przez pasażera autobusu na Pradze Północ. Chwilę wcześniej mężczyzna miał wyzywać i obrażać inną pasażerkę, Ukrainkę, w związku z jej narodowością. Żaczek stanęła w jej obronie.

23 września policjanci zatrzymali mężczyznę, który - według ich ustaleń - ma związek z atakiem na pasażerkę autobusu linii 190.

"Kobieta stanęła w obronie obywatelki Ukrainy obrażanej i wyzywanej przez agresywnego pasażera. Zatrzymany przez policjantów mężczyzna to 38-letni obywatel Polski" - podała wówczas Komenda Stołeczna Policji we wpisie na portalu X.

