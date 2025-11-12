Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Oficer dyżurny policji w Żyrardowie otrzymał telefoniczną informację o tym, że ulicą Sikorskiego najprawdopodobniej jedzie nietrzeźwy kierowca auta marki Renault. Jak wynikało z rozmowy ze zgłaszającym, jechał on slalomem, po obu pasach. Na miejsce udał się patrol drogówki.

"W pobliżu ulicy Kutnowskiej policjanci zauważyli pojazd i zatrzymali kierowcę do kontroli. Za kierownicą renault siedział 43-letni obywatel Gruzji. Miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu. Stracił prawo jazdy, grozi mu do trzech lat więzienia" - przekazuje w komunikacie sierż. szt. Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

Apel policji

Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne niebezpieczeństwo na drogach. Każda osoba, która zauważy podejrzane zachowanie za kierownicą - jazdę slalomem, brak kontroli nad pojazdem, gwałtowne manewry - powinna niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nawet anonimowe zgłoszenie może pomóc w zatrzymaniu osoby, która stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Twoja reakcja może zapobiec tragedii. apeluje policja

