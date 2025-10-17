Logo TVN Warszawa
Okolice

19-latek uciekał przed policją. Nie miał prawa jazdy, pogrążył go narkotest

Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa
Źródło: KPP Wyszków
W Wyszkowie policjanci prowadzili pościg za kierowcą nissan. Okazało się, że 19-latek nie posiada prawa jazdy, a badanie narkotestem wykazało środki odurzające w organizmie.

W środę około godziny 15 policjanci z Wyszkowa otrzymali zgłoszenie o kierującym, który miał wsiąść za "kółko", pomimo braku uprawnień. Mundurowi namierzyli nissana jadącego ulicą Kościuszki w Wyszkowie.

"Kiedy chcieli zatrzymać go do kontroli drogowej, jego kierowca zlekceważył polecenia funkcjonariuszy i zamiast się zatrzymać przyspieszył, pędząc środkiem ulicy i stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - opisała w komunikacie podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

"Środki odurzające"

Policjanci ruszyli za nim w pościg służbowym busem. Kiedy mężczyzna zatrzymał się na jednej z ulic, funkcjonariusze wykorzystali okazję i uniemożliwili mu dalszą jazdę.

"Okazało się, że za kierownicą osobówki siedział 19-letni wyszkowianin, który nie posiadał prawa jazdy, a jakby tego było mało, wstępne badanie narkotestem wykazało w jego organizmie środki odurzające, dlatego od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań" - poinformowała Szymanik.

Może mu grozić więzienie

Mundurowi odholowali nissana na policyjny parking, kierujący będzie się tłumaczył przed sądem. Grozi mu grzywna, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i do trzech lat więzienia.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Wyszków

Pościgi Policja Narkotyki Przestępczość w Warszawie
