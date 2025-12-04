Logo TVN Warszawa
Warszawa
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei

Mika, kolej, dywersja
Rzecznik MSZ o wręczeniu noty o wydanie dwóch obywateli Ukrainy
Źródło: TVN24
Sąd zdecydował o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) za Ołeksandrem Kononowem, drugim podejrzanym o akty dywersji na kolei - poinformował w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie. Wcześniej, w środę, zdecydował o wydaniu ENA za Jewhenijem Iwanowem. Obaj podejrzani zbiegli na Białoruś.

Sąd już w ubiegły czwartek, 27 listopada, uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzn w ubiegły czwartek. Na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym.

Realizacja poszukiwań została zlecona Komendzie Stołecznej Policji. W piątek, 28 listopada, opublikowano też wizerunki i dane mężczyzn.

Mężczyźni podejrzani są o uszkodzenie torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także o drugi incydent, w okolicach Puław w miejscowości Gołąb, również na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. Tam uszkodzona została część sieci trakcyjnej i zamontowane zostały elementy metalowe na torze, które również mogły spowodować wykolejenie pociągu. Zachowania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym w postaci wykolejenia pociągów, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Do aktów dywersji na infrastrukturę kolejową doszło 15 i 16 listopada.

Poszukiwany 41-letni Jewheni Iwanow urodził się w Estonii, a 39-letni Ołeksandr Kononow w Ukrainie. Obaj są obywatelami Ukrainy. Zarzuty im stawiane dotyczą dokonania w dniach 15-16 listopada aktów o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Źródło: x.com/Policja_KSP

Policja zaapelowała, aby osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Jewhenija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa kontaktowały się telefonicznie z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji pod nr tel. 47 72 376 57, numerem alarmowym 112 lub mailowo na adres: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl.

"To nie byli śmieciowi agenci". Minister o skali dywersji
TVN24

Podejrzany o pomocnictwo w areszcie

Zarzut w tej sprawie usłyszał też Wołodymyr B. Prokuratura zarzuca mu pomocnictwo w sprawie aktów dywersji. Według ustaleń śledztwa, obywatel Ukrainy Wołodymyr B. ułatwił bezpośrednim sprawcom popełnienie przestępstwa, pomagając im w rozpoznaniu terenu i przygotowaniu dalszych działań dotyczących aktów dywersji na torach kolejowych.

Z materiału dowodowego wynika, że Wołodymyr B. we wrześniu tego roku miał zawieźć Jewhenija Iwanowa w rejon planowanych działań dywersyjnych (linia kolejowa nr 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb), umożliwiając mu rozpoznanie terenu oraz wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych, a także umieszczenia urządzenia rejestrującego obraz i instalacji metalowego elementu na szynach. Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał Wołodymyra B. w charakterze podejrzanego. Prokuratura nie informuje o szczegółach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Akty dywersji na kolei
Trzecia osoba z zarzutami w sprawie dywersji na kolei
Źródło: TVN24

Wcześniej w tym śledztwie zatrzymano jeszcze cztery osoby. Trzy zostały zwolnione, a jedna usłyszała zarzut ukrywania dokumentów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla niej, ale sąd go nie uwzględnił.

List gończy za agentem "Andrzejem"
Agent "Andrzej" zidentyfikowany i poszukiwany. Jest podejrzany o kierowanie grupą szpiegowsko-dywersyjną
TVN24
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Jest wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dywersantów
TVN24
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
To oni są poszukiwani. Są listy gończe za dywersantami
TVN24
OGLĄDAJ: Tusk: nie planujemy podnieść składki zdrowotnej
Szczyt medyczny

Tusk: nie planujemy podnieść składki zdrowotnej
NA ŻYWO

Szczyt medyczny
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

