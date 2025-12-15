Logo TVN Warszawa
Okolice

"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami

Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
Korek na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na spotkaniu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego padła ważna deklaracja, aby w ciągu ulicy Pułkowej zbudować buspas. To doraźne rozwiązanie, które ma ułatwić poruszanie się pomiędzy miastami do czasu ukończenia budowy trasy S7.

"Buspas między Warszawą a Łomiankami - bez ograniczania istniejącej jezdni, bez wieloletniego oczekiwania na decyzje środowiskowe. Jest zielone światło i po stronie Warszawy, i po stronie Łomianek" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski podkreślił, że konieczna jest budowa brakującego odcinka S7. Chodzi o fragment pomiedzy Kiełpinem a połączeniem z Trasą Armii Krajowej. Według ostatnich zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwsi kierowcy pojadą nim najwcześniej w 2032 roku.

Buspas na poboczu

"Ale my, lokalnie, zrobimy co w naszej mocy, żeby problem ograniczyć. Jestem po dobrej rozmowie z Tomaszem Dąbrowskim burmistrzem Łomianek i obaj jesteśmy zgodni - działamy, szykujemy projekty i niezbędną dokumentację" - przekazał prezydent Warszawy.

Zadeklarował, że po stronie Warszawy buspas zostanie wytyczony na już istniejącym poboczu. Po stronie Łomianek, oprócz wytyczenia samego buspasa, niezbędna będzie dodatkowa infrastruktura, w tym łącznik omijający wąskie gardło przy centrum handlowym.

"Na spotkaniu uzyskałem zapewnienie, że pan burmistrz ma tego świadomość, a prace są tu zaawansowane. Jednocześnie nie zgodzimy się na żadne rozwiązania, które doprowadziłyby do zagrożenia bezpieczeństwa albo paraliżu komunikacyjnego północnej części Warszawy" - podkreślił Trzaskowski.

"W krótkiej perspektywie buspas pozwoli, aby przynajmniej część pojazdów przewożących najwięcej osób uzyskała priorytet. W dłuższej - czekamy na docelową, rządową inwestycję drogową. I o jej szybką realizację będziemy konsekwentnie zabiegać w rozmowach z rządem i ministerstwem" - dodał Trzaskowski.

- Dzisiejsze spotkanie z prezydentem Trzaskowskim uważam za bardzo udane. Powiem więcej, to sukces dlatego, że widzimy bardzo dobrą wolę i przychylność pana prezydenta do tego, żeby budować buspas – powiedział burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.

- Zatem przystępujemy do działania. Z nowego budżetu musimy wygospodarować środki, które będą przeznaczone na zlecenie projektu budowy buspasa – zapowiedział Dąbrowski.  

Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Od lat ten sam problem

Zator na granicy Łomianek i Warszawy to nierozwiązany od wielu lat problem. W godzinach porannego szczytu korek zazwyczaj ciągnie się od skrzyżowania Pułkowej z Wóycickiego po horyzont. Mieszkańcy podwarszawskiego miasteczka alarmują, że obecnie dojazd na sąsiednie Bielany zajmuje nawet godzinę, na praski brzeg Wisły - ponad półtorej.

Ponad miesiąc temu informowaliśmy o petycji mieszkańców do władz obu miast z prośbą o pilne zajęcie się tematem. Zaproponowali konkretne rozwiązania. Jednym z nich było wydłużenie cyklu zielonego światła na skrzyżowaniu Pułkowej i Wóycickiego dla kierowców jadących od strony północnej. Kiedy zapytaliśmy o to ratusz, odpowiedź była jednoznaczna: "programy pracy sygnalizacji świetlnych na trasie zostały 'wyżyłowane' do granic możliwości i już nic się z nich nie wyciśnie, bo ruch jest zbyt duży".

O pilne spotkanie w sprawie korków na Pułkowej zabiegał burmistrz Łomianek.

Mieszkańcy Łomianek zagrozili protestem i blokadą jezdni w piątek, 19 grudnia. Ich postulaty to: wydłużenie świateł na Pułkowej (80 proc. dla drogi krajowej, 20 proc. dla lokalnych), zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Estrady z Wólczyńską, aby poprawić przejazd z kierunku Łomianek, przyspieszenie budowy buspasa oraz zdjęcie blokady betonowej przy moście Północnym. 

Jak informuje stołeczny ratusz, miasto zleciło audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania ul. Pułkowej z ul. Wóycickiego, który "jednoznacznie wskazuje, że nie ma już możliwości dalszego wydłużenia zielonego światła dla ul. Pułkowej od strony Łomianek". "Odbyłoby się to kosztem bezpieczeństwa pieszych – osób korzystających z przejścia dla pieszych m.in. studentów idących na kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego" - przekonują urzędnicy.

Z kolei burmistrz Łomianek w rozmowie z tvnwarszawa.pl zapewnił, że gmina jest w stanie własnymi siłami i środkami finansowymi wytyczyć fragment buspasa po swojej stronie.

Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

