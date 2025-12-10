Porzucone auto i akcja pirotechników na drodze serwisowej trasy S8

Do zdarzenia doszło w rejonie trasy S8 na pograniczu Warszawy i Bemowa Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu na drodze serwisowej trasy S8 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, w rejonie węzła Bemowo. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o pojeździe, który został zaparkowany w sposób, który utrudniał przejazd innym uczestnikom ruchu drogowego - informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Jak wyjaśnia, rzadko zdarzają się zgłoszenia dotyczące pojazdów pozostawionych w takich miejscach. Zapadła więc decyzja o szczególnych środkach ostrożności. - Z uwagi na sytuacje geopolityczną, żeby zapewnić bezpieczeństwo, zostali wezwani pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji - dodała.

Przeszukanie

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie pirotechnik rozpoczął przeszukanie pojazdu. W akcji wykorzystano także psa wyszkolonego do wykrywania niebezpiecznych materiałów.

- Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia. Policjanci zakończyli swoje czynności. Pojazd został zabezpieczony, ponieważ okazało się, że pochodzi z przestępstwa. Sprawę przywłaszczenia prowadzą policjanci z Białegostoku - przekazała podinsp. Gromek-Oćwieja.

