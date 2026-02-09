Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Okolice

Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela

Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Minister sprawiedliwości o schroniskach dla zwierząt
Źródło: TVN24
Kolejne schronisko na Mazowszu zostało zamknięte. Chodzi o placówkę w Wągrodnie. Decyzję o zamknięciu podjął właściciel. Likwidację nadzoruje powiatowy lekarz weterynarii w Piasecznie.

Właściciel schroniska - Fundacja "Ostoja" - poinformował w środę władze o podjęciu decyzji o zamknięciu obiektu.

Dzień później, jak podaje Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii (MWLW), w schronisku przebywało 27 psów. Wcześniej cztery zostały przekazane do innego schroniska, dwa kolejne trafiły do organizacji prozwierzęcej, a jeden powypadkowy został przewieziony do szpitala weterynaryjnego.

Do innych schronisk i do adopcji

"W piątek przeprowadzono ponowną kontrolę warunków utrzymania zwierząt, obejmującą weryfikację oznakowania mikroczipów oraz dokumentacji ewidencyjnej. W tym samym dniu 14 zwierząt zostało przemieszczonych do następnych dwóch schronisk pozostających pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej" - przekazał MWLW.

Dodał, że pozostałe psy zostały objęte procedurą adopcyjną przez osoby prywatne. Według lekarza, w poniedziałek na terenie schroniska pozostało łącznie dziewięć psów, w tym jeden w szpitalu.

"Dalsze przemieszczenia zaplanowano w uzgodnieniu z podmiotami przyjmującymi, przy zachowaniu wymogów formalnoprawnych i ciągłości nadzoru" - zaznaczył MWLW.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bezdomne zwierzęta też potrzebują naszej pomocy (PAP/Paweł Kula)
Będzie krajowy rejestr psów i kotów? Każdy pies ma być "zaczipowany"
TVN24
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczął kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Włochy

Seria zamykanych schronisk

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. 24 stycznia, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie w Mazowieckiem, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

W piątek Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad 212 psami oraz 16 kotami w azylu-schronisku w Kuflewie prowadzonym przez "Pogotowie dla zwierząt". To m.in. tam trafiły psy z Sobolewa. Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia powiatowego lekarza weterynarii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Pies odebrany ze schroniska w Sobolewie
Inspektorzy NIK w urzędzie gminy, chodzi o schronisko w Sobolewie

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: bnorbert3/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaLekarz Weterynarii
Czytaj także:
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
Praga Południe
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
Targówek
Zderzenie w miejscowości Morgi
Sześć aut zderzyło się na krajowej "50"
55-latek uderzył samochodem w przydrożne drzewo
Wjechał w drzewo, był pijany
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Podejrzany o morderstwo na kampusie UW Mieszko R. jest niepoczytalny
Śródmieście
Incydent w Pruszkowie
"Obudziły mnie krzyki i dźwięk rozbijanych szyb". Grupa osób pobiła dwie Ukrainki
Policja zatrzymała podejrzanych o brutalny napad
Napadli na 62-latka, ukradli pół miliona złotych. Groźni przestępcy zatrzymani
Białołęka
Miniboisko w Parku Górczewska
Zbudowali boisko, ale jest kilka razy mniejsze od klasycznego
Bemowo
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
Śródmieście
Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze
Praga Północ
Wracają autobusy grzewcze (zdjęcie ilustracyjne)
Autobusy grzewcze wracają na trasy
Komunikacja
Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta
Żoliborz
Protest we wsi Włóki
We wsi nie ma asfaltu, ale miała być biogazownia na działkach wójta
Artur Węgrzynowicz
Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Wyremontowano dach jednego z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Aleje Jerozolimskie zyskają drugą jezdnię na Ochocie
Ochota
Autem po Zalewie Zegrzyńskim
Pędził autem po zamarzniętym zalewie. Nagranie
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Wbiegli i ukradli kilkanaście par butów
Drogowcy rozpoczynają prace na S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin
Ta trasa skróci przejazd na Mazury i nad morze. Rozpoczęli już wycinkę
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie
Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot do Dominikany musiał zawrócić do Warszawy
Włochy
Pługoposypywarki pracują na warszawskich ulicach
Marznące opady w stolicy. Może być ślisko
Ulice
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
Śródmieście
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Włochy
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
Ochota
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
Targówek
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki