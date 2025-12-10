Na trasie szybkiego ruchu spłonęło auto

Jak gasić pożar w samochodzie? Źródło: TVN24

Do pożaru auta doszło na trasie S61 w pobliżu Sulęcina Włościańskiego, położonego w powiecie ostrowskim. Samochód doszczętnie spłonął.

Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. "Kierowca nie odniósł obrażeń" - poinformowała we wpisie na platformie X mazowiecka policja.

Pożar samochodu na trasie S61 Źródło: Policja Mazowsze/X

W związku ze zdarzeniem są utrudnienia w ruchu. W kierunku Ostrowi Mazowieckiej droga jest zablokowana, a w kierunku Łomży ruch odbywa się jednym pasem.

"Prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do sytuacji" - zaapelowali funkcjonariusze.