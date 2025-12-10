Na trasie szybkiego ruchu spłonęło auto

Do pożaru auta doszło na trasie S61 w pobliżu Sulęcina Włościańskiego, położonego w powiecie ostrowskim. Samochód doszczętnie spłonął.
Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. "Kierowca nie odniósł obrażeń" - poinformowała we wpisie na platformie X mazowiecka policja.
W związku ze zdarzeniem są utrudnienia w ruchu. W kierunku Ostrowi Mazowieckiej droga jest zablokowana, a w kierunku Łomży ruch odbywa się jednym pasem.
"Prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do sytuacji" - zaapelowali funkcjonariusze.
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze/X