Na trasie szybkiego ruchu spłonęło auto

Pożar samochodu na trasie S61
Jak gasić pożar w samochodzie?
Źródło: TVN24
Na trasie S61, pod Ostrowią Mazowiecką, w płomieniach stanął samochód osobowy. Kierowca nie odniósł obrażeń, trasa jest zablokowana.

Do pożaru auta doszło na trasie S61 w pobliżu Sulęcina Włościańskiego, położonego w powiecie ostrowskim. Samochód doszczętnie spłonął.

Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. "Kierowca nie odniósł obrażeń" - poinformowała we wpisie na platformie X mazowiecka policja.

Pożar samochodu na trasie S61
Pożar samochodu na trasie S61
Źródło: Policja Mazowsze/X

W związku ze zdarzeniem są utrudnienia w ruchu. W kierunku Ostrowi Mazowieckiej droga jest zablokowana, a w kierunku Łomży ruch odbywa się jednym pasem.

"Prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do sytuacji" - zaapelowali funkcjonariusze.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze/X

