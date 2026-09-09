Okolice Wjechał ciężarówką w pociąg. Wiemy, jak się tłumaczył Michał Malinowski |

Kierowca ciężarówki "wskazał, że oślepiło go słońce" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Piotr Malepszak, pytany na antenie TVN24 o okoliczności wypadku wskazał, że kierowca tłumaczył się oślepiającym słońcem.

- Mamy wstępne zeznania kierowcy ciężarówki. Wskazał, że oślepiło go słońce. Bardzo często przy tego typu zdarzeniach kierowcy tłumaczą się w ten sposób. Będziemy musieli ten wątek potwierdzić. Będziemy wiedzieli więcej, gdy otrzymamy monitoring z kabiny lokomotywy - powiedział wiceminister infrastruktury.

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Dodał, że pociąg jechał z prędkością 117 kilometrów na godzinę i ważył 400 ton. Przejazd, na którym doszło do wypadku, nie jest wyposażony w zapory kolejowe. Podkreślił, że w momencie wypadku działała sygnalizacja świetlna. - Mamy potwierdzenie, że w momencie zdarzenia sygnalizacja była sprawna - zapewnił.

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Piotr Malepszak powiedział również, że utrudnienia w miejscu wypadku potrwają do czwartku do późnego wieczora. Zaznaczył, że naprawa infrastruktury kolejowej będzie kosztować kilka milionów złotych.

Sokolniki Suche. Wypadek na przejeździe kolejowym

W środę w miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Intercity "Koziołek", jadący z Lublina do Szczecina. Wcześniej zderzył się z autem ciężarowym. Pociągiem podróżowało prawie 120 osób. Siedem osób trafiło do okolicznych szpitali. Jest jedna ofiara śmiertelna - to pasażerka, która jechała w pierwszym wagonie.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, kierowca wjechał na przejazd, kiedy już jechał nim pociąg. Ciężarówka prawdopodobnie uderzyła w pierwszy wagon za lokomotywą.