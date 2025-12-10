Wcześniej groził byłej żonie, teraz ją zabił. W tle konflikt o podział majątku

Jest śledztwo w sprawie zabójstwa w Ruścu Źródło: TVN24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

We wtorek służby zostały pilnie wezwane do domu jednorodzinnego w miejscowości Rusiec w powiecie pruszkowskim. - Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Około godziny 16 patrol policji został powiadomiony, że na miejscu wykrwawia się kobieta, która została najprawdopodobniej zaatakowana przez byłego małżonka - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak opisuje prokurator, do zbrodni doszło w pomieszczeniach, gdzie odbywały się zajęcia szkoły językowej. Kobieta oczekiwała tam na ucznia. Wówczas odwiedził ją były mąż. Ranną odnalazł ją bezpośrednio po zdarzeniu dorosły syn, który przebywał w tym czasie w innej części domu. Zaalarmował go krzyk matki.

Rzecznik prokuratury wyjaśnił, że gdy na miejscu zdarzenia trwały działania ratowników i policjantów, 52-latek zjawił się w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie. Mężczyzna miał zakrwawione ręce. Przedstawił się funkcjonariuszom i poinformował, że zrobił krzywdę swojej byłej małżonce. Dodał też, że w samochodzie, którym przyjechał znajduje się narzędzie zbrodni, czyli nóż.

Życia kobiety nie udało się uratować.

Ciosy w okolice szyi

Mężczyzna został zatrzymany przez pruszkowskich policjantów. W środę doprowadzono go na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

- Biorąc pod uwagę bogaty materiał dowodowy, jaki zostały zebrany przez ostatnie 20 godzin, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu mężczyźnie, sprawcy tego przestępstwa. Prokurator zarzuca mu dokonanie zabójstwa byłej małżonki poprzez zadanie jej kilku ciosów w okolice szyi - informuje prok. Skiba.

To czyn z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledczy zarządzili przeprowadzenie sekcji zwłok. Wydane zostało także postanowienie o powołaniu biegłego z zakresu medycyny sądowej. Zamierzają także wnioskować o tymczasowe aresztowanie 52-latka.

"Ostry konflikt" i oskarżenie o groźby

Według śledczych między byłymi małżonkami trwało postępowanie o podział wspólnego majątku. - Wiemy że był bardzo ostry konflikt na tym tle - zaznacza rzecznik.

Dodatkowo, mężczyzna miał grozić byłej żonie. - Dokładnie rok temu, 2 grudnia został skierowany do sądu przez prokuraturę pruszkowską akt oskarżenia przeciwko temu mężczyźnie, w którym zarzucono mu kierowanie gróźb karalnych za pośrednictwem komunikatora internetowego wobec byłej żony - wyjaśnił prokurator Skiba.

I dodał, że groźby dotyczyły między innymi zamiaru popełnienia jej zabójstwa.

