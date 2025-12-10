Logo TVN Warszawa
Wcześniej groził byłej żonie, teraz ją zabił. W tle konflikt o podział majątku

Rusiec
Jest śledztwo w sprawie zabójstwa w Ruścu
Źródło: TVN24
Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 46-letniej mieszkanki miejscowości Rusiec. O dokonanie zbrodni podejrzany jest jej były mąż. Między byłymi małżonkami toczył się konflikt dotyczący podziału majątku. Mężczyzna wcześniej groził byłej żonie, miał za to niebawem stanąć przed sądem.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

We wtorek służby zostały pilnie wezwane do domu jednorodzinnego w miejscowości Rusiec w powiecie pruszkowskim. - Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Około godziny 16 patrol policji został powiadomiony, że na miejscu wykrwawia się kobieta, która została najprawdopodobniej zaatakowana przez byłego małżonka - informuje prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak opisuje prokurator, do zbrodni doszło w pomieszczeniach, gdzie odbywały się zajęcia szkoły językowej. Kobieta oczekiwała tam na ucznia. Wówczas odwiedził ją były mąż. Ranną odnalazł ją bezpośrednio po zdarzeniu dorosły syn, który przebywał w tym czasie w innej części domu. Zaalarmował go krzyk matki.

Rzecznik prokuratury wyjaśnił, że gdy na miejscu zdarzenia trwały działania ratowników i policjantów, 52-latek zjawił się w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie. Mężczyzna miał zakrwawione ręce. Przedstawił się funkcjonariuszom i poinformował, że zrobił krzywdę swojej byłej małżonce. Dodał też, że w samochodzie, którym przyjechał znajduje się narzędzie zbrodni, czyli nóż.

Życia kobiety nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w Ruścu w powiecie pruszkowskim
Do zdarzenia doszło w Ruścu w powiecie pruszkowskim
Źródło: TVN24

Ciosy w okolice szyi

Mężczyzna został zatrzymany przez pruszkowskich policjantów. W środę doprowadzono go na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

- Biorąc pod uwagę bogaty materiał dowodowy, jaki zostały zebrany przez ostatnie 20 godzin, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu mężczyźnie, sprawcy tego przestępstwa. Prokurator zarzuca mu dokonanie zabójstwa byłej małżonki poprzez zadanie jej kilku ciosów w okolice szyi - informuje prok. Skiba.

To czyn z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledczy zarządzili przeprowadzenie sekcji zwłok. Wydane zostało także postanowienie o powołaniu biegłego z zakresu medycyny sądowej. Zamierzają także wnioskować o tymczasowe aresztowanie 52-latka.

"Ostry konflikt" i oskarżenie o groźby

Według śledczych między byłymi małżonkami trwało postępowanie o podział wspólnego majątku. - Wiemy że był bardzo ostry konflikt na tym tle - zaznacza rzecznik.

Dodatkowo, mężczyzna miał grozić byłej żonie. - Dokładnie rok temu, 2 grudnia został skierowany do sądu przez prokuraturę pruszkowską akt oskarżenia przeciwko temu mężczyźnie, w którym zarzucono mu kierowanie gróźb karalnych za pośrednictwem komunikatora internetowego wobec byłej żony - wyjaśnił prokurator Skiba.

I dodał, że groźby dotyczyły między innymi zamiaru popełnienia jej zabójstwa.

Rusiec
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

PolicjaProkuraturaPrzestępczość w WarszawiePruszków
