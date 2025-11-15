Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

- Wykorzystując chwilową nieobecność rodziców, 15-latek postanowił zabrać samochód i wspólnie z kolegą wyruszyć na przejażdżkę. Młodzieńczy impuls szybko jednak zamienił się w poważny problem. Na ulicy Orzechowej w Robercinie auto wypadło z drogi i zatrzymało się w przydrożnym rowie - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policjantka zaznaczyła, że choć tym razem obyło się bez tragicznych skutków, konsekwencje prawne są nieuniknione. - To zdarzenie będzie miało swój finał w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich - podkreśliła.

