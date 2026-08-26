Okolice Pędził przez miasto 135 kilometrów na godzinę. Testował nowe auto Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zabezpieczanie samochodu, "symboliczne więzienie". Pomysły ekspertów na walkę z piratami drogowymi Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Radomiu

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W środę na ulicy Kozienickiej w Radomiu policjanci tamtejszej drogówki zatrzymali do kontroli 24-letniego kierowcę BMW w związku z przekroczeniem prędkości.

Przekroczył prędkość o 85 km/h

"Laserowy miernik prędkości wykazał, że poruszał się on w obszarze zabudowanym z prędkością 135 km/h - to aż o 85 km/h więcej niż pozwalają na to przepisy. Mężczyzna tłumaczył się policjantom, że chciał przetestować auto, które dopiero co kupił" - podała mł. asp. Marlena Milczarska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Mężczyzna został ukarany - stracił prawo jazdy, otrzymał 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2500 zł.

"Tak znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przy takiej prędkości kierujący ma znacznie mniej czasu na właściwą reakcję na nieprzewidziane sytuacje, a droga hamowania jest zdecydowanie dłuższa" - przypomniała policjantka.