Pędził przez miasto 135 kilometrów na godzinę. Testował nowe auto
W środę na ulicy Kozienickiej w Radomiu policjanci tamtejszej drogówki zatrzymali do kontroli 24-letniego kierowcę BMW w związku z przekroczeniem prędkości.
Przekroczył prędkość o 85 km/h
"Laserowy miernik prędkości wykazał, że poruszał się on w obszarze zabudowanym z prędkością 135 km/h - to aż o 85 km/h więcej niż pozwalają na to przepisy. Mężczyzna tłumaczył się policjantom, że chciał przetestować auto, które dopiero co kupił" - podała mł. asp. Marlena Milczarska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Mężczyzna został ukarany - stracił prawo jazdy, otrzymał 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2500 zł.
"Tak znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przy takiej prędkości kierujący ma znacznie mniej czasu na właściwą reakcję na nieprzewidziane sytuacje, a droga hamowania jest zdecydowanie dłuższa" - przypomniała policjantka.