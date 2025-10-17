Ojciec nie żyje, matka w szpitalu, syn zatrzymany

Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W piątek po godz. 12.30 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Jedlni-Letnisko, położonej w powiecie radomskim, w jednym z domów 36-latek miał zaatakować swoich rodziców.

"Na miejscu zmarł 63-letni mężczyzna, a 61-letnia kobieta trafiła do szpitala. 36-latek został zatrzymany przez policjantów. Był trzeźwy" - poinformowała we wpisie na portalu X mazowiecka policja.

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany mężczyzna na co dzień nie mieszkał z rodzicami. W ciągu ostatnich dwóch lat nie było w tym miejscu interwencji.

Policjanci prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu.

