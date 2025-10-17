15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi Źródło: Mazowiecka policja

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę na ulicy Kusocińskiego w Radomiu. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że 15-latek, jadąc hulajnogą elektryczną, potrącił 90-latkę idącą chodnikiem. Piesza z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala" - poinformowała w piątkowym komunikacie Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką i wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązuje przestrzeganie przepisów. Przytoczyli najważniejsze z nich.

Kiedy można jechać hulajnogą po jezdni, a kiedy po chodniku?

Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi pieszo-rowerowej musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik został usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych musi jednak jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dopuszczalna prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Jaki dokument uprawnia do jazdy hulajnogą elektryczną?

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.