Okolice 17-latek prawo jazdy stracił w dniu, gdy je zdobył Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Radom

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W piątek, policyjni motocykliści z radomskiej drogówki kontrolowali prędkość na ulicy Starokrakowskiej. Ich uwagę zwrócił pojazd marki BMW.

"Jechał z prędkością 103 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50" - opisała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zatrzymali kierowcę do kontroli. Był nim 17-latek.

Młody kierowca przekroczył dozwoloną prędkość Źródło zdjęcia: KMP Radom

Miał prawo jazdy od kilku godzin

"Jak się okazało, kilka godzin wcześniej zdał egzamin na prawo jazdy. Na miejscu pasażera siedział 38-letni mężczyzna, który uprawnienia do kierowania pojazdami ma od kilkunastu lat" - przekazała Jaśkiewicz.

Policjanci za naruszenie przepisów, dotyczących prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, zatrzymali kierującemu uprawnienia na trzy miesiące. Ukarali również 17-letniego kierowcę mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło pierwsze 13 punktów.

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