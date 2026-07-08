17-latek prawo jazdy stracił w dniu, gdy je zdobył
W piątek, policyjni motocykliści z radomskiej drogówki kontrolowali prędkość na ulicy Starokrakowskiej. Ich uwagę zwrócił pojazd marki BMW.
"Jechał z prędkością 103 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50" - opisała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Zatrzymali kierowcę do kontroli. Był nim 17-latek.
Miał prawo jazdy od kilku godzin
"Jak się okazało, kilka godzin wcześniej zdał egzamin na prawo jazdy. Na miejscu pasażera siedział 38-letni mężczyzna, który uprawnienia do kierowania pojazdami ma od kilkunastu lat" - przekazała Jaśkiewicz.
Policjanci za naruszenie przepisów, dotyczących prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, zatrzymali kierującemu uprawnienia na trzy miesiące. Ukarali również 17-letniego kierowcę mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło pierwsze 13 punktów.