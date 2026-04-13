Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem

Policja za pomocą drona skontrolowała kierowców
Źródło: Policja Mazowiecka
Policjanci drogówki użyli drona do kontroli kierowców w rejonach przejść dla pieszych w Radomiu. Jak wyjaśniają, chodzi o poprawę świadomości kierujacych, ale także pieszych i rowerzystów.

W piątek mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili akcję "NURD" (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego).

Zwracali uwagę na zachowania wszystkich uczestników ruchu, ale szczególnie pod lupę wzięli niebezpieczne zachowania w rejonie przejść dla pieszych.

Źródło: Policja Mazowiecka

Obserwowali przejścia z lotu ptaka

"Funkcjonariusze podczas działań wykorzystali specjalistycznego drona pozwalającego im obserwować zachowania uczestników ruchu drogowego z lotu ptaka i dzięki temu mogli natychmiast podejmować interwencje wobec osób łamiących przepisy" - przyznała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jak wskazała policja, główne wykroczenia popełnione przez kierowców to wyprzedzanie i omijanie w rejonie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa. Kara za każde z tych wykroczeń to 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych.

O krok od tragedii na pasach

"Podczas działań policjanci ujawnili wykroczenia popełnione zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Funkcjonariusze zatrzymali m.in. kierującego Skodą, który nie zważając na to, że na sąsiednim pasie ruchu zatrzymał się pojazd i omal nie potrącił kierującego hulajnogą" - podała policjantka.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka

Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
