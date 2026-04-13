Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policja za pomocą drona skontrolowała kierowców Źródło: Policja Mazowiecka

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili akcję "NURD" (Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego).

Zwracali uwagę na zachowania wszystkich uczestników ruchu, ale szczególnie pod lupę wzięli niebezpieczne zachowania w rejonie przejść dla pieszych.

Obserwowali przejścia z lotu ptaka

"Funkcjonariusze podczas działań wykorzystali specjalistycznego drona pozwalającego im obserwować zachowania uczestników ruchu drogowego z lotu ptaka i dzięki temu mogli natychmiast podejmować interwencje wobec osób łamiących przepisy" - przyznała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jak wskazała policja, główne wykroczenia popełnione przez kierowców to wyprzedzanie i omijanie w rejonie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa. Kara za każde z tych wykroczeń to 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych.

O krok od tragedii na pasach

"Podczas działań policjanci ujawnili wykroczenia popełnione zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Funkcjonariusze zatrzymali m.in. kierującego Skodą, który nie zważając na to, że na sąsiednim pasie ruchu zatrzymał się pojazd i omal nie potrącił kierującego hulajnogą" - podała policjantka.