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Okolice

Pijany kierowca ciągnika, dwie osoby w szpitalu

Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
W wypadku ranne zostały dwie osoby, w tym trzyletni chłopiec
Źródło wideo: Policja Ciechanów
Źródło zdj. gł.: Policja Ciechanów
Dwie osoby, w tym trzyletnie dziecko, trafiły do szpitala po zderzeniu ciągnika rolniczego i auta osobowego w miejscowości Rąbież (powiat ciechanowski). 34-letni kierowca ciągnika miał trzy promile alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W poniedziałek, 8 czerwca, około godz. 10.10 dyżurny ciechanowskiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Rąbież.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący ciągnikiem rolniczym Lamborghini, 34-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc od strony Ciechanowa w kierunku Przasnysza, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd osobowy Peugeot. Samochodem kierował 32-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Podróżował z nim trzyletni chłopiec. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń" - przekazuje asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

Wsiadł pijany za stery ładowarki. Do policyjnej kamery pomachał butelkami po alkoholu
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Wsiadł pijany za stery ładowarki. Do policyjnej kamery pomachał butelkami po alkoholu

Kierowca ciągnika pijany i z sądowym zakazem

Kierowca Peugeota był trzeźwy. W przeciwieństwie do 34-letniego kierowcy ciągnika rolniczego, który miał trzy promile alkoholu w organizmie. A po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

34-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie zakazu. Grozi mu pięć lat więzienia.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
Drogi w PolsceAlkoholPolicjaCiechanów
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