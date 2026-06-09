Okolice Pijany kierowca ciągnika, dwie osoby w szpitalu

W wypadku ranne zostały dwie osoby, w tym trzyletni chłopiec Źródło wideo: Policja Ciechanów Źródło zdj. gł.: Policja Ciechanów

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W poniedziałek, 8 czerwca, około godz. 10.10 dyżurny ciechanowskiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 617 w miejscowości Rąbież.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący ciągnikiem rolniczym Lamborghini, 34-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, jadąc od strony Ciechanowa w kierunku Przasnysza, najprawdopodobniej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd osobowy Peugeot. Samochodem kierował 32-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Podróżował z nim trzyletni chłopiec. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń" - przekazuje asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

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Kierowca ciągnika pijany i z sądowym zakazem

Kierowca Peugeota był trzeźwy. W przeciwieństwie do 34-letniego kierowcy ciągnika rolniczego, który miał trzy promile alkoholu w organizmie. A po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

34-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie zakazu. Grozi mu pięć lat więzienia.

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