Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat

W czwartek, 25 września policjanci z Radomia, Olsztyna i Przasnysza zatrzymali 60-letniego mężczyznę, poszukiwanego od 19 lat.

"Mężczyzna był ścigany na podstawie dwóch listów gończych poszerzonych o Europejskie Nakazy Aresztowania w związku z rozbojami z użyciem broni palnej, dokonanymi na początku XXI wieku" - poinformowała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjanci wyjaśnili, że od 2006 roku 60-latek skutecznie unikał organów ścigania, zrywając wszelkie kontakty rodzinne i towarzyskie oraz prowadząc nocny tryb życia, by zminimalizować ryzyko schwytania.

"Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej policjanci namierzyli go w jednym z domów w powiecie przasnyskim. Zatrzymany trafił do aresztu, gdzie czeka na dalsze postępowanie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności" - przekazała KWP zs. w Radomiu.

