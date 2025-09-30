Logo TVN Warszawa
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat

Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Źródło: KWP Radom
Na terenie powiatu przasnyskiego (Mazowieckie) policja zatrzymała 60-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez 19 lat. Były za nim wystawione dwa listy gończe oraz Europejski Nakaz Aresztowania w związku z rozbojami z użyciem broni palnej.

W czwartek, 25 września policjanci z Radomia, Olsztyna i Przasnysza zatrzymali 60-letniego mężczyznę, poszukiwanego od 19 lat.

"Mężczyzna był ścigany na podstawie dwóch listów gończych poszerzonych o Europejskie Nakazy Aresztowania w związku z rozbojami z użyciem broni palnej, dokonanymi na początku XXI wieku" - poinformowała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjanci wyjaśnili, że od 2006 roku 60-latek skutecznie unikał organów ścigania, zrywając wszelkie kontakty rodzinne i towarzyskie oraz prowadząc nocny tryb życia, by zminimalizować ryzyko schwytania.

"Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej policjanci namierzyli go w jednym z domów w powiecie przasnyskim. Zatrzymany trafił do aresztu, gdzie czeka na dalsze postępowanie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności" - przekazała KWP zs. w Radomiu.

Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Źródło: KWP Radom

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Radom

PolicjaPrzestępstwa
