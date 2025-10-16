Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
W pobliżu stacji Pruszków doszło do wypadku z udziałem człowieka. Występują utrudnienia w kursowaniu pociągów wszystkich przewoźników.

Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Pruszków - Warszawa Włochy. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu 93640/1 (Koleje Mazowieckie - KM Spółka z o.o.) relacji Grodzisk Mazowiecki - Ostrołęka. Wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy na portalu pasażera.

Więcej informacji podała Szybka Kolej Miejska. "Z powodu wypadku z udziałem człowieka w pobliżu stacji Pruszków, na odcinku Pruszków - Warszawa Włochy występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, wybrane pociągi na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia mogą być kierowane po torach dalekobieżnych z pominięciem stacji i przystanków Piastów, Ursus Niedźwiadek, Ursus i Włochy" - wskazano.

- Między Pruszkowem a stacją Warszawa Włochy osoba postronna wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. Wskutek tego zdarzenia mamy przerwę w ruchu na linii podmiejskiej do Grodziska Mazowieckiego. Czynna jest linia dalekobieżna, która jest równoległa. Będą podejmowane decyzje o możliwości zmian w ruchu pociągów i wykorzystaniu alternatywnych torów – poinformował z kolei Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.

Potrącenie w Pruszkowie
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Źródło: tvnwarszawa.pl
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Źródło: tvnwarszawa.pl
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Źródło: tvnwarszawa.pl
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieKolejPociągi w Warszawiepociągi
Czytaj także:
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
Okolice
Śródmiejska policja szuka tego mężczyzny
Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny
Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
Tamara Barriga, Zuzanna Kuffel
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Zatrzymano poszukiwanego listem gończym 35-letniego Ukraińca
Ciała czterech osób w pustostanie. Podejrzany jest już w Polsce
Wola
46-latek został tymczasowo aresztowany
16-latek zaatakował obcokrajowców, jego ojciec został aresztowany
Okolice
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
Protest taksówkarzy w Warszawie
Taksówkarze protestowali w Warszawie
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
Okolice
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
Praga Północ
Trasa S8
Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu
Żoliborz
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu, na miejscu 140 strażaków
Okolice
Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Zarzuty po kradzieży e-papierosów
Okolice
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
Okolice
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Filmy o sile ludzkiego ducha. 11 naszych produkcji na festiwalu EDUKINO
Okolice
Powstają murki oporowe w metrze
Z gruszki na taśmę. Tunel metra nabiera kształtów
Bemowo
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy na drodze
Okolice
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
Białołęka
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
Bielany
Wypadek w powiecie płońskim
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony
Okolice
Pociąg SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na peronie. Nastolatek ranny
Praga Północ
Straż KPN interweniuje z uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie turystów
Przywiózł butlę gazową, rozłożył stolik i planował biwak w chronionej puszczy
Okolice
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Woda w 11 miejscowościach na Mazowszu nie nadaje się do picia
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki