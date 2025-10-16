Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Pruszków - Warszawa Włochy. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu 93640/1 (Koleje Mazowieckie - KM Spółka z o.o.) relacji Grodzisk Mazowiecki - Ostrołęka. Wstrzymany ruch pociągów. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy na portalu pasażera.

Więcej informacji podała Szybka Kolej Miejska. "Z powodu wypadku z udziałem człowieka w pobliżu stacji Pruszków, na odcinku Pruszków - Warszawa Włochy występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, wybrane pociągi na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia mogą być kierowane po torach dalekobieżnych z pominięciem stacji i przystanków Piastów, Ursus Niedźwiadek, Ursus i Włochy" - wskazano.

- Między Pruszkowem a stacją Warszawa Włochy osoba postronna wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. Wskutek tego zdarzenia mamy przerwę w ruchu na linii podmiejskiej do Grodziska Mazowieckiego. Czynna jest linia dalekobieżna, która jest równoległa. Będą podejmowane decyzje o możliwości zmian w ruchu pociągów i wykorzystaniu alternatywnych torów – poinformował z kolei Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych.

