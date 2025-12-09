Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek podejrzany o udział w oszustwie

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Policjanci z podwarszawskiego Piastowa zatrzymali 18-latka podejrzanego o udział w oszustwie. Miał współpracować z grupą, która przejęła kontrolę nad kontem mieszkanki północnej Polski. Mężczyzna wpadł, gdy próbował wypłacić nielegalnie zdobyte pieniądze z rachunku bankowego.

O sprawie poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-latek wszedł we współpracę z oszustami. Miał trafić na nich podczas poszukiwania pracy. Grupa zaoferowała mu łatwy i szybki zysk.

Na ich celowniku znalazła się mieszkanka północnej Polski, która wystawiła ofertę sprzedaży szczeniaka na portalu. Skontaktowała się z nią osoba podająca się za klienta. Obiecała wpłatę zaliczki w wysokości tysiąca złotych, aby zarezerwować psa. Po zaakceptowaniu warunków transakcji, oszuści rozpoczęli działania.

Przejęli konto kobiety, wypłacili 60 tysięcy

"Kontaktując się z pokrzywdzoną, podszywali się pod pracowników różnych działów banku obsługujących klientów. Przesyłali fałszywe linki, informowali o rzekomym zablokowaniu środków na koncie oraz nakłaniali do instalacji aplikacji, która miała umożliwić 'zabezpieczenie' pieniędzy" - wylicza w komunikacie podkomisarz Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wszystkie te działania miały w rzeczywistości prowadzić do przejęcia konta mieszkanki północnej Polski. Według policji, oszuści skradli z niego ponad 60 tysięcy złotych, z czego 40 tysięcy wpłynęło na rachunek 18-latka. Połowę tej sumy miał wypłacić w jednym z banków.

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

"Był zaskoczony szybkim działaniem policjantów"

"Podczas próby dokonania kolejnej wypłaty w innym banku, mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji w Piastowie. Jak sam przyznał już w momencie zatrzymania, miał świadomość, że uczestniczy w przestępczym procederze, choć był zaskoczony szybkim działaniem policjantów" - opisuje podkom. Orlik.

Zatrzymany usłyszał zarzut udziału w oszustwie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Po problemach z "doradcami inwestycyjnymi" zaufała "prawnikowi"
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaoszustwaPrzestępczość w WarszawiePiastówPruszków
Czytaj także:
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir blokuje trasę. Korek na wjeździe do Warszawy
Okolice
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
Komunikacja
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
Komunikacja
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
Okolice
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Okolice
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
Białołęka
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Śródmieście
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Okolice
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
Śródmieście
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
Okolice
Tramwaj linii "M"
Ktoś okradł motorniczego mikołajowego tramwaju
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 39-latka
Pod kołami samochodu zginął rowerzysta. Kierowca usłyszał zarzuty
Okolice
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
W więzieniu spędziła 18 lat. Śledczy wrócili do sprawy zabójstwa w butiku Ultimo
Śródmieście
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
Śródmieście
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
Śródmieście
Prace drogowe na trasie S8
Drogowcy kładli nawierzchnię, utworzył się zator
Okolice
Ulica Jeżewskiego przejdzie remont
Wymiana nawierzchni. Dzielnica prosi o zabranie aut
Ursynów
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Dywersja na kolei. Jest wniosek o czerwoną notę
Okolice
Sierpc (zdjęcie ilustracyjne)
Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy
Wilanów
Stefan Starzyński podczas otwarcia arterii komunikacyjnej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem
Metro mogło świętować stulecie. Co poszło nie tak?
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki