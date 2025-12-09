Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek podejrzany o udział w oszustwie

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O sprawie poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-latek wszedł we współpracę z oszustami. Miał trafić na nich podczas poszukiwania pracy. Grupa zaoferowała mu łatwy i szybki zysk.

Na ich celowniku znalazła się mieszkanka północnej Polski, która wystawiła ofertę sprzedaży szczeniaka na portalu. Skontaktowała się z nią osoba podająca się za klienta. Obiecała wpłatę zaliczki w wysokości tysiąca złotych, aby zarezerwować psa. Po zaakceptowaniu warunków transakcji, oszuści rozpoczęli działania.

Przejęli konto kobiety, wypłacili 60 tysięcy

"Kontaktując się z pokrzywdzoną, podszywali się pod pracowników różnych działów banku obsługujących klientów. Przesyłali fałszywe linki, informowali o rzekomym zablokowaniu środków na koncie oraz nakłaniali do instalacji aplikacji, która miała umożliwić 'zabezpieczenie' pieniędzy" - wylicza w komunikacie podkomisarz Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wszystkie te działania miały w rzeczywistości prowadzić do przejęcia konta mieszkanki północnej Polski. Według policji, oszuści skradli z niego ponad 60 tysięcy złotych, z czego 40 tysięcy wpłynęło na rachunek 18-latka. Połowę tej sumy miał wypłacić w jednym z banków.

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

"Był zaskoczony szybkim działaniem policjantów"

"Podczas próby dokonania kolejnej wypłaty w innym banku, mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji w Piastowie. Jak sam przyznał już w momencie zatrzymania, miał świadomość, że uczestniczy w przestępczym procederze, choć był zaskoczony szybkim działaniem policjantów" - opisuje podkom. Orlik.

Zatrzymany usłyszał zarzut udziału w oszustwie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD